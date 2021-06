Le lycée marque les participants au bal qui n’ont pas été vaccinés, les critiques comparent à l’Allemagne nazie – RedState ⋆ 10z viral

On parle beaucoup du vaccin COVID et de la façon dont il pourrait vous faire entrer dans une salle de cinéma ou un concert au moyen d’un «passeport».

Mais qu’en est-il d’un bal de promo ?

Dans le New Hampshire récemment, environ 300 adolescents l’ont découvert.

Tel que rapporté par le Boston Herald, le grand événement de l’école secondaire d’Exeter a eu lieu à l’extérieur sur la propriété de l’école le 4 juin.

Avant la danse – via un site Web – l’école a fait la loi.

Tout d’abord, si vous aviez l’intention de rester sous la tente, trouvez la personne avec les meilleurs yeux de l’école et demandez-lui de sortir :

Des masques seront portés dans la tente au bal. … [T]il y aura une tente géante avec des pistes de danse, des jeux dans le stade, une station photo pleine de décorations et la première du diaporama senior.

Ou vous pouvez aller jusqu’au bout le soir du bal et voir le nez et la bouche pleins de votre rendez-vous.

Et reste à l’écart :

En dehors de cela, il s’agit d’un événement en plein air, socialement distancié et qui ne nécessite plus de masques.

Préparez-vous pour tout cet amour sans contact :

Sécurité : Il s’agit d’un événement socialement distant. Les masques doivent être portés en tout temps. Les étudiants sont autorisés à danser et à socialiser, mais pas à toucher. Un désinfectant pour les mains sera fourni à tous les endroits.

Exeter a inclus une section sur la « Recherche des contacts » :

Les étudiants auront une distance sociale pendant tous les événements du bal. Parce que nous permettons aux étudiants de danser, on ne s’attend pas à ce que les étudiants prennent une distance sociale en dansant. Il y a trois pistes de danse et les élèves qui se trouvent sur chaque piste seront enregistrés à intervalles réguliers. Il est suggéré que les élèves alternent les pistes de danse afin d’éviter tout contact étroit avec les autres élèves. Il est essentiel que les étudiants se conforment à ce processus de recherche des contacts. Les étudiants qui ne se conforment pas ne seront pas autorisés à danser et peuvent être invités à quitter le bal plus tôt.

Si vous « faites tourner les pistes de danse », cela ne vous met-il pas seulement à proximité de plus de gens, pas moins ?

Quoi qu’il en soit, le bal s’est retrouvé embourbé par une controverse qui a fait la comparaison avec l’Holocauste.

Les participants ont eu toute une surprise à leur arrivée : on leur a demandé de déclarer leur statut vaccinal.

Les moutons furent bientôt séparés des chèvres.

Ceux qui n’avaient pas reçu un vaccin complet contre le coronavirus en deux injections avaient les mains marquées.

Avec l’aimable autorisation d’une déclaration de l’école à la suite, voici comment fonctionnait le système romantique :

Les élèves qui n’étaient pas en mesure de fournir une carte de vaccination parce qu’ils n’avaient pas ou ne partageaient pas de carte ou n’avaient pas terminé le processus de vaccination complet avaient un numéro écrit sur leur main. La danse était répartie sur trois pistes de danse. Pendant la danse, après quelques chansons, on leur a demandé de lever la main pour déterminer qui ils étaient autour.

Avance rapide jusqu’à ce que la représentante de l’État Melissa Litchfield a qualifié de messages «en colère» qui lui ont été écrits par des électeurs.

Elle s’est adressée à Facebook à propos de l’épreuve.

Voici des citations de certains des critiques :

“J’étais assez excité aujourd’hui après avoir appris que les enfants qui n’étaient pas vaccinés avaient un numéro écrit dessus en Sharpie au bal de promo EHS la nuit dernière.” “[T]L’école pourrait envisager des poursuites pour violation des droits d’Hippa. Ils n’ont rien à faire pour demander une carte de vaccination. “Nous pensons vraiment qu’ils marquent littéralement nos enfants s’ils ne reçoivent pas ce vaccin expérimental approuvé” d’urgence “.” “[W]ous vous marquerons avec la lettre écarlate pour que tous les enfants la voient. J’espère, et je suis sûr que vous apporterez ceci à la [school board] et plus si besoin est. Cela ne devrait JAMAIS être autorisé… »

Et même ça :

“[Exeter] a été autorisé à traiter les enfants comme des prisonniers dans l’Allemagne nazie. Les marquer, les distinguer ainsi, puis devoir lever la main est plus que tolérable. »

Un dénicheur aurait trouvé une liste :

«Ils ont également laissé la liste des noms des étudiants (prénom et nom) avec les informations indiquant s’ils étaient vaccinés ou non sur une table à l’extérieur après le bal. Je l’ai trouvé le lendemain matin. Ces informations doivent 1. Ne pas avoir été partagées et 2. Ne jamais être laissées là où n’importe qui peut y avoir accès. J’ai une photo de la liste.

En réponse, Exeter High a publié une déclaration jeudi.

“[W]ous avions besoin d’avoir un système de recherche des contacts en place », a-t-il expliqué. “Tous les étudiants ont été informés de cela et lors de leur inscription, on leur a demandé des informations sur la vaccination.”

L’école a affirmé que “des informations générales sur le bal ont été fournies via un site Web dédié”.

Pourtant, rien de marqueur n’avait été mentionné.

“Aucun système de traçage des contrats n’est parfait pour des foules aussi nombreuses”, a-t-il déclaré en défense.

[W]Sans système de recherche des contacts, tous les participants auraient dû être mis en quarantaine s’il y avait un cas positif lié à l’événement.

Exeter a insisté sur le fait qu’il n’avait pas conservé de liste des numéros attribués aux étudiants et qu’« il n’existe qu’un seul jeu de cartes contenant ces informations à des fins de suivi et que le conseiller de classe était la seule personne à les posséder. Ces cartes seront détruites dans les prochains jours.

Le directeur Mike Monahan a également abordé les problèmes de confidentialité :

«Nous sommes conscients que certaines inquiétudes ont été exprimées concernant le fait que les étudiants ont été distingués ou que leur vie privée a été violée. Nous avons fait tous les efforts possibles – tout en respectant les directives de recherche des contacts – pour nous assurer que cela ne se produise pas. »

Selon le Herald, New Hampshire School Administrative Unit 16, le surintendant David Ryan a également publié une déclaration :

“Nous prenons ces préoccupations très au sérieux et, par conséquent, nous procéderons à un audit interne des processus que l’école a développés et utilisés au bal.”

Peu importe, la représentante Melissa est en mission d’enquête.

« Si quelqu’un a d’autres informations, a-t-elle écrit, j’apprécierais beaucoup. On a beaucoup parlé au niveau de l’État du statut vaccinal et de la confidentialité.

Nous vivons une époque étrange – si étrange que les adolescents sont marqués par un virus qu’au moins une étude a déterminé qu’il est peu probable qu’ils se transmettent à l’école. Et dont ils sont en grande partie à l’abri.

Comme je l’ai indiqué précédemment, les « meilleures estimations actuelles » du CDC pour le « ratio de mortalité des infections » des groupes d’âge ont été indiquées comme suit :

0-19 ans : 0,00003

20-49 ans : 0,0002

50-69 ans : 0,005

70 ans et plus : 0,054

Mais il en va de même pour 2021, qui – à certains égards – semble peut-être être une extension de 2020.

Classe de 21, vous avez mes sympathies.

-ALEX

