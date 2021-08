Le lycée pour filles Jin-Ai crée un club d’esports pour les étudiants

in

Le lycée pour filles Jin-Ai, qui réside dans la ville de Fukui, a créé un club d’esports en octobre dernier. Il attire même l’attention des médias nationaux.

Comme le rapporte Mainichi, de tels clubs ne sont pas inhabituels chez les écoliers au Japon, mais sont rares dans les établissements réservés aux filles. L’année dernière, la préfecture de Fukui a créé une organisation d’esports pour aider à la diffusion des esports. L’organisation a lancé un appel aux écoles secondaires pour qu’elles créent des clubs.

Actuellement, il y a douze membres. Le bureau des relations publiques de l’école a été converti en salle de club, qui est maintenant équipée de six ordinateurs que les membres peuvent utiliser pour jouer et s’entraîner.

“J’ai joué au badminton pendant six ans, et plus important que cela, c’est dans l’esport, vous utilisez votre cerveau”, a déclaré un membre junior. « Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. »

Le club vise à remporter des compétitions nationales, mais la chose la plus importante n’est peut-être pas les récompenses et les distinctions. C’est ce qu’ils apprennent.

Comme Mayu Mura, la présidente du club, l’a souligné : « Vos capacités, et non votre sexe, sont importantes. Il y a aussi des joueuses dans les équipes professionnelles.

Au cours des dernières années, il y a eu une forte poussée esport au Japon de la part des gouvernements locaux et des politiciens. Cependant, le système de licences esports professionnels du pays semble être un gâchis complet.

Ce qui est intéressant avec le club, c’est que des élèves de différents niveaux peuvent être jumelés. Au lycée au Japon, il existe une hiérarchie distincte entre les élèves de différentes classes avec la relation kouhai (élève plus jeune) et senpai (élève plus âgé).

Un membre a dit que même si leurs niveaux scolaires peuvent être différents, il y a un sentiment d’égalité. Par exemple, les membres peuvent se donner des instructions directes tout en jouant. A déclaré Koharu Kouhama, un étudiant de troisième année, “Je pense que la capacité de chacun à communiquer a augmenté.”