Le M1 MacBook Air tombe à un nouveau plus bas avec 79 $ de réduction + autres offres

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont soulignées par un nouveau plus bas historique sur le MacBook Air 13 pouces M1 d’Apple à 79 $ de rabais. C’est à côté d’un chargeur sans fil Anker Gold Box à partir de 20 $ et le moniteur intelligent Samsung M7 4K équipé d’AirPlay 2 de 196 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le M1 MacBook Air tombe à un nouveau plus bas avec 79 $ de réduction

Amazon propose l’Apple M1 13 pouces MacBook Air 512 Go pour 1 170 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 1249 $, vous économisez 79 $ avec l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 5 $ et marquant le meilleur que nous ayons vu à ce jour sur la configuration haut de gamme.

Le nouveau MacBook Air d’Apple présente un design familier de 13 pouces, mais avec des composants internes entièrement révisés qui offrent une autonomie de batterie stellaire et des gains de performances notables malgré une construction sans ventilateur. En plus de 512 Go de stockage et de 8 Go de RAM, ce modèle passe du modèle de base à un processeur à 8 cœurs. Il y a aussi une paire de ports Thunderbolt 3 ici ainsi que le Magic Keyboard d’Apple. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Le chargeur sans fil Anker Gold Box commence à 20 $

Amazon prend jusqu’à 36% de réduction une sélection de chargeurs sans fil Anker Qi et plus à partir de 19,99 $. Notre premier choix est la station de charge Anker PowerWave 3-en-1 10 W Qi à 29,99 $. En cherchant généralement 40 $, vous économisez 25% avec l’offre d’aujourd’hui marquant un nouveau plus bas historique.

Ce chargeur 3-en-1 est capable de faire le plein d’un iPhone aux côtés d’AirPods et d’Apple Watch dans une conception pratique. Son support sans fil principal peut fournir 7,5 W de puissance aux iPhones ou 10 W aux combinés Android et se couple avec un pad secondaire de 5 W et une fente pour placer la rondelle de chargement magnétique pour arrondir le paquet.

Le moniteur intelligent M7 4K de Samsung intègre AirPlay 2

Amazon propose actuellement le moniteur intelligent Samsung 32 pouces 4K M7 pour 320 $. Atteignant normalement 400 $, l’offre d’aujourd’hui représente 20% d’économies, correspond au plus bas de tous les temps pour la deuxième fois seulement et est la meilleure depuis décembre. Le modèle 1080p 27 pouces est également réduit à 196 $.

Le nouveau moniteur intelligent M7 de Samsung arrive avec un panneau 4K aux côtés d’un port USB-C PD de 65 W, d’une paire d’entrées HDMI et plus encore. Mais là où l’écran unique se démarque de la concurrence, c’est avec des fonctionnalités intelligentes intégrées, notamment la prise en charge intégrée d’AirPlay 2, un accès natif à Netflix, Disney +, Hulu, Apple TV +, YouTube et d’autres séries, ainsi qu’un mode d’image adaptatif pour régler la luminosité. durant la journée.

Le portefeuille iPhone de Spigen tombe à 10 $

La boutique Amazon officielle de Spigen propose son portefeuille de téléphone universel Valentinus pour 10 $. Si vous n’êtes pas un membre Prime, les commandes de plus de 25 $ seront éligibles à la livraison gratuite. C’est 33% de réduction sur le prix moyen d’Amazon, réduit le prix direct de Spigen de 25 $ et marque nouvellement le prix le plus bas que nous ayons suivi.

Si vous utilisez un iPhone antérieur à MagSafe, ce module complémentaire abordable pour smartphone est un excellent moyen d’emporter quelques cartes avec vous. Le design est universel et peut se fixer à pratiquement n’importe quel smartphone grâce à un adhésif 3M puissant à l’arrière. Il est fabriqué à partir de cuir végétalien durable et n’ajoutera pas beaucoup de volume à votre téléphone.

Reposez votre MacBook sur ce support en aluminium pour 22 $

Amazon propose actuellement le support d’ordinateur portable en aluminium Soundance pour 22 $. En baisse par rapport à son taux actuel de 30 $, vous économisez plus de 26% avec l’offre d’aujourd’hui se situant à moins de 2 $ du plus bas historique, marquant le meilleur que nous ayons vu depuis décembre et tombant au prix le plus bas depuis.

Composé d’aluminium, ce support pour ordinateur portable élève un MacBook et d’autres machines à 6 pouces de votre bureau. Non seulement cela aidera à lutter contre la fatigue du cou, mais la conception aidera également à garder votre machine au frais grâce à une conception à dos ouvert. Mieux encore, il existe une finition assortie pour se fondre dans le reste de votre configuration Apple.

Meilleures offres de reprise

garde également un œil sur toutes les meilleures offres d'échange sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

