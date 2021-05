Le M1X Mac mini devrait proposer une nouvelle conception de châssis plus mince, utiliser le même connecteur d’alimentation magnétique que le nouvel iMac

Dans sa dernière vidéo, Jon Prosser affirme que le prochain Mac mini alimenté par M1X introduira également une nouvelle génération de design industriel pour le Mac autonome d’Apple. Ce modèle devrait remplacer le Mac mini Intel gris sidéral haut de gamme de la gamme, le Mac mini M1 restant la machine d’entrée de gamme.

Selon Prosser, le Mac mini 2021 comportera un nouveau châssis externe avec une surface réfléchissante «en plexiglas» sur le dessus, dans un boîtier autrement en aluminium…

Avec le M1 Mac mini, le nombre de ports disponibles a été réduit en raison des limitations de la conception Apple Silicon de première génération. La puce M1X permettra à Apple de proposer à nouveau une gamme complète de ports, notamment quatre ports USB4 / Thunderbolt 3, deux ports USB-A, Ethernet et HDMI.

Il utilisera apparemment le même style de connecteur d’alimentation magnétique qu’Apple a fait ses débuts dans l’iMac M1. Prosser suppose que la finition supérieure en forme de verre peut signifier qu’Apple lance une gamme d’options de couleurs bicolores pour le Mac mini, similaires à la gamme colorée d’iMac.

Un rapport Bloomberg de la semaine dernière suggérait que le nouveau Mac mini comporterait une puce Apple Silicon de nouvelle génération avec 8 cœurs haute performance et 2 cœurs d’efficacité. Il prendra également en charge jusqu’à 64 Go de RAM et comportera davantage de voies Thunderbolt prenant en charge les ports IO étendus. Cette puce devrait également apparaître dans le prochain rafraîchissement du MacBook Pro 16 pouces.

Regardez la vidéo complète de Jon Prosser ici:

