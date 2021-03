Le Mac est sur le point de connaître la plus grande année de son histoire, déclare Barclays

Comme prévu par le prolifique analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo, Apple pourrait ramener des ports autres que USB-C, y compris le port HDMI et le slot SD.

Un nouveau rapport de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, a réitéré qu’Apple prévoyait de ramener à la fois la fente pour carte SD et le port HDMI sur son MacBook Pro plus tard cette année.

Dans une nouvelle note de recherche vue par iMore, Kuo indique qu’Apple prévoit de lancer deux nouveaux modèles de MacBook Pro au second semestre 2021, tous deux avec un tout nouveau design et une connectivité accrue. Kuo déclare qu’Apple ramènera la fente pour carte SD et l’interface HDMI, faisant écho aux rapports précédents. Le rapport indique également que les nouveaux Mac disposeront de mises à niveau USB-C et USB 4.0 haute vitesse.