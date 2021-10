Le MacBook Air (2020) avec processeur M1, proposé 200 euros moins cher chez MediaMarkt | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Profitez-en pour acheter le MacBook Air (2020) le moins cher avec processeur M1 : il est en vente chez MediaMartk avec 200 euros de remise.

Bien que les protagonistes du moment soient le nouveau MacBook Pro (2021) avec processeurs M1 Pro et M1 Max, la vérité est que Le MacBook Air (2020) avec la puce M1 continue d’être l’un des ordinateurs portables les plus populaires d’Apple.

Et ce n’est pas surprenant : il est léger et puissant, et son prix est bien plus abordable que celui de ses grands frères. Surtout maintenant qu’il est en vente chez MediaMarkt pour 928 euros.

Plus précisément, le modèle en vente est celui qui est livré avec 256 Go de stockage SSD et fini en argent, qui coûte 1 129 euros dans l’Apple Store officiel. Donc, vous économisez pas moins de 200 euros si vous profitez de cette promotion.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Le MacBook Air avec M1 Il est arrivé sur le marché à la fin de l’année dernière et a impressionné tout le monde par sa combinaison parfaite de performances, d’autonomie et de portabilité.

Il s’agit du premier MacBook Air qui intègre le processeur M1 d’Apple à architecture ARM, une puce 3,5 fois plus puissante que la génération précédente et une consommation électrique bien inférieure.

Le processeur est accompagné d’un GPU à 8 cœurs avec des performances graphiques 5 fois supérieures, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD dans le modèle en vente.

Nos collègues Business Insider ont eu l’occasion de le tester et L’efficacité et l’autonomie de cet ordinateur portable ressortent particulièrement.

La puce M1 offre une puissance et une fluidité égales ou supérieures à celle d’un Intel Core i5, mais avec l’avantage de consommer beaucoup moins d’énergie. Cela se traduit par plus d’autonomie, ce qui il peut aller jusqu’à 24 – 30 heures sans trop de problèmes.

Le design reste dans la même veine que les générations précédentes. Il est équipé d’un écran Retina de 13 pouces et est très léger, pesant 1,2 kg. Par conséquent, il est idéal pour transporter confortablement.

MediaMarkt vous envoie la commande entièrement gratuitement et vous le recevrez à votre domicile sous 2 à 5 jours ouvrés. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez également le récupérer dans votre magasin le plus proche s’il y a du stock.

