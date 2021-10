Le MacBook Air 2022 arriverait avec une dalle mini-LED et un processeur M2 | La technologie

Le nouveau MacBook Air de 2022 serait doté d’un nouveau processeur et boirait encore, à certains égards, du MacBook Pro récemment annoncé.

Bien qu’Apple ait présenté sa nouvelle gamme de MacBook Pro il y a quelques jours, la vérité est que des rumeurs continuent de se produire concernant d’autres appareils qui semblent être annoncés en 2022, notamment un nouvel iPad Pro, un iPhone SE et également un iMac redessiné.

Et il se murmure qu’Apple offrira une mise à niveau mini-LED vers le MacBook Air 2022 comme indiqué par Digitimes. Ce sont des informations qui coïncident avec les rumeurs précédentes, avec lesquelles ce changement de panel prend de plus en plus de force.

Bien qu’il soit livré avec une mini-LED, la vérité est que la taille de l’écran ne devrait pas changer et pourtant, dans le rapport, ils déclarent que le MacBook Air 2022 arborerait un écran de 13,3 pouces, tout comme son prédécesseur.

Dans tous les cas, ce nouvel appareil est susceptible d’avoir une encoche au sommet, une grande variété de couleurs et des lunettes très fines.

En revanche, une autre fuite prétend que le prochain MacBook Air utilisera une nouvelle puce M2, légèrement plus puissant que le M1 Pro et le M1 Max.

Le prochain MacBook (Air) sortira au milieu de 2022. Il aura MagSafe, une webcam 1080p, des ports USB C, un adaptateur secteur 30 W et aucun ventilateur. Il y aura des options de couleur similaires à celles de l’iMac 24. Les lunettes et le clavier seront d’un blanc cassé avec des touches de fonction pleine grandeur. – Dylan (@dylandkt) 21 octobre 2021

Cette information provient du filtre dylandkt ce qui laisse penser que le silicium M2 sera très efficace et qu’il nécessitera moins d’énergie, générant ainsi moins de chaleur, de sorte que le Cupertino n’introduirait aucune nouvelle technologie de refroidissement.

Ajoute que ça comptera de conception très similaire aux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, mais il sera plus fin et plus léger par rapport à l’itération précédente.

Cette nouvelle révision du lancement du MacBook Air l’année prochaine comprendrait des ports USB Type-C, un adaptateur secteur 30 W, des touches de fonction pleine grandeur et la prise en charge de plusieurs écrans externes.

Cette supposée puce M2 MacBook Air devrait arriver sur le marché au milieu de l’année prochaine.