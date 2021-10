Le MacBook Air à venir en 2022 devrait également présenter un design Notch

Le MacBook Air de nouvelle génération qui devrait sortir en 2022 comportera également une encoche, selon le même leaker qui a été le premier à mentionner l’encoche des modèles de MacBook Pro 2021.



Dans un article de forum d’août sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, le leaker Ty98 a déclaré que la prochaine génération de « MacBook Air » comprendra la même encoche qu’Apple introduit pour le MacBook Pro.

Il a également déclaré que le « MacBook Air » serait « beaucoup mieux » car Apple envisage d’éliminer la conception actuelle du coin. Le ‌MacBook Air‌ a longtemps eu un design qui passe de plus épais à l’arrière à plus fin à l’avant. Le leaker prétend que le prochain ‌MacBook Air‌ aura un design « très rond et léger ».

D’autres rumeurs MacBook Air‌ ont en effet suggéré qu’Apple concevait une version plus fine et plus légère de la machine avec des lunettes plus fines que le modèle actuel. Il devrait comporter un mini-écran LED de 13 pouces, plusieurs options de couleur et une version mise à jour de la puce M1.

