Le Macbook Air baisse un peu plus de prix et touche son plus bas historique sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Lors du choix d’un ordinateur, nous avons besoin d’un bon processeur capable à la fois de gérer parfaitement toutes nos applications de productivité, ainsi que d’être capable d’exécuter les derniers jeux vidéo du marché, et c’est si nous allons investir un gros la quantité économique vaut mieux que vous puissiez tout faire.

Et si vous recherchez la dernière avant-garde et qui est capable de tout faire, vous devriez rechercher les différentes propositions qu’Apple met sur le marché, et cela ne signifie pas toujours que nous devons payer un gros montant économique, car parfois nous avons des offres comme ce Macbook Air avec puce M1.

Et c’est que le MacBook Air avec puce M1 se trouve en ce moment très soldé à seulement 958,99 euros sur Amazon, une offre qui n’est pas très courante puisque Apple ne fait généralement pas de remises sur ses produits.

Ce nouveau MacBook Air conserve le design des précédents, mais fait le saut vers la nouvelle puce Apple ARM, avec de meilleures performances mais une consommation d’énergie moindre.

Ce MacBook Air 2020 à seulement 958,99 euros bénéficie d’une remise de 170 euros et précisément l’offre correspond au Version 8 Go de RAM et 256 Go SSD.

Ce que nous aimons à propos de cet ordinateur portable Apple, c’est qu’il comprend la puce M1 qui optimise les performances du processeur, du processeur graphique et de l’apprentissage automatique.

Il a un Processeur à huit cœurs avec des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles de l’itération précédente, et un GPU avec jusqu’à huit cœurs avec des graphismes jusqu’à cinq fois plus rapides pour ces jeux et applications que nous utilisons tant.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Le fait qu’il dispose d’une mémoire unifiée de 8 Go de RAM rend tout beaucoup plus rapide et plus fluide, et en plus de cela, le stockage de 256 Go de type SSD garantit une plus grande vitesse de lecture et d’écriture pour tous nos projets.

Il n’est pas facile du tout de trouver un ordinateur portable Apple à prix réduit, ce serait donc l’une des offres les plus exceptionnelles que vous trouverez maintenant à l’occasion du Black Friday et pour une durée très limitée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.