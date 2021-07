Le MacBook Air coloré tant attendu pourrait ne pas être lancé en 2021 après tout

Apple a offert une brillante surprise aux fans d’iMac plus tôt cette année en annonçant un ordinateur de bureau tout-en-un ultra-mince et coloré. L’iMac 2021 est également livré avec un nouveau processeur M1 puissant à l’intérieur. Peu de temps après l’événement printanier d’Apple, des rapports ont émergé affirmant que les MacBooks recevraient une mise à niveau tout aussi colorée. Des rendus sont apparus, taquinant ce qu’une refonte du MacBook Air pourrait avoir à offrir. Séparément, des rapports détaillaient les puces de nouvelle génération de la série M d’Apple qui seraient équipées dans les prochains ordinateurs macOS. Un leaker prétend maintenant que la refonte colorée du MacBook Air alimenté par M2 n’arrivera pas en 2021 après tout.

Le MacBook Air était l’un des trois Mac mis à jour par Apple avec le M1 l’hiver dernier. Apple a utilisé la même puce M1 pour les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini 2020. Ensuite, le M1 a fait le saut vers l’iPad Pro et l’iMac 2021.

Le 2020 M1 Air est effectivement devenu aussi puissant que le 2020 M1 Pro. Les critiques ont adoré les performances exceptionnelles et la durée de vie de la batterie, ce qui a incité Intel à lancer une campagne publicitaire anti-M1 massive.

Les puces Mac personnalisées d’Apple

Les rapports ont ensuite indiqué qu’Apple prévoyait d’importantes mises à jour de conception pour les MacBook Air et Pro 2021. Le nouveau Pro pourrait comporter plus de ports et la prise en charge de MagSafe. L’Air obtiendra plus de couleurs et un profil plus fin. Les deux modèles seront dotés de puces de nouvelle génération de la série M.

Le nouveau processeur de la série M alimentant les MacBooks 2021 a des noms différents dans ces rapports. Certains l’appellent le M1X, tandis que d’autres l’appellent le M2. Quel que soit le nom, Bloomberg a offert un aperçu détaillé des plans d’Apple pour les prochains macs. Voici ce que dit le rapport sur le matériel de la puce MacBook Air 2021 :

Le MacBook Air 2021 comportera un successeur direct du M1, nom de code Staten. Le SoC comprendra le même nombre de cœurs de processeur que le M1, mais ils seront plus rapides. Les cœurs GPU passeraient de 7 ou 8 à 9 ou 10. Le nouveau MacBook Pro 13 pouces bas de gamme obtiendra la même puce que l’Air.

Le rendu montre le prétendu MacBook Air 2021 en bleu avec le couvercle légèrement ouvert. Source de l’image : Jon Prosser et Ian Zelbo

MacBook Air 2021 retardé ?

Une fuite notable qui a fourni des détails précis pour l’iMac M1 et l’iPad Pro 2021 est de retour avec de nouvelles prédictions.

Je voulais juste partager quelques détails sur le moment où s’attendre à la prochaine génération de M2 ​​(pas le M1X qui est réservé aux appareils Pro Mac). Ce processeur est en passe de sortir au cours du premier semestre 2022 aux côtés du prochain Macbook coloré (Air). – Dylan (@dylandkt) 5 juillet 2021

Dylan a déclaré sur Twitter que la puce M2 de nouvelle génération est sur le point de sortir au premier semestre 2022, aux côtés du rafraîchissement coloré du MacBook Air. Ce n’est pas la puce M1X qu’Apple utilisera pour les appareils “Pro Mac”. Apple a confirmé par inadvertance le schéma de nommage de la puce M1X après la WWDC 2021. La découverte a suggéré qu’Apple aurait peut-être prévu de dévoiler la série MacBook Pro 2021 lors de l’événement.

M1X est une extension du processeur M1 avec une plus grande consommation d’énergie, plus de cœurs cpu et gpu. M2 est une puce de nouvelle génération très probablement construite sur la même base que l’A15. – Dylan (@dylandkt) 5 juillet 2021

Dylan a expliqué les différences entre le M1X et le M2, affirmant que “le M2 est une puce de nouvelle génération très probablement construite sur la même base que l’A15”.

Fait intéressant, le leaker a déclaré dans d’autres tweets qu’il s’attend à ce que l’A15 soit une “amélioration notable et à égalité avec le M1”. Cela ne suffit pas pour confirmer que la puce de l’iPhone 13 sera aussi puissante que le MacBook Air/Pro M1. Mais nous avons spéculé que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une puce de qualité M1 alimente l’iPhone.

Oui, j’attends un Mac mini M1X cette année. Je m’attends à ce qu’il sorte en même temps que le Macbook Pro, soit en octobre/novembre. Il pourrait y avoir un retard car Apple a actuellement des problèmes avec ses fournisseurs, mais si tout se passe bien, ce serait le calendrier. – Dylan (@dylandkt) 5 juillet 2021

Le leaker indique également que le MacBook Air coloré obtiendra les mêmes couleurs que l’iMac, y compris la lunette blanche. Il n’a pas précisé s’il y aura un rafraîchissement du MacBook Air 2021 dans les magasins cette année. Mais il semblait l’impliquer dans un tweet différent, car Dylan a déclaré que le M1X Mac mini rejoindrait le MacBook Pro 2021 cet automne.

Comme toujours avec les fuites, cependant, il n’y a aucun moyen de vérifier l’une de ces affirmations pour le moment. L’Air coloré pourrait être retardé, mais Apple pourrait toujours publier une actualisation du MacBook Air 2021 cette année.

