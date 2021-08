Le MacBook Air M1 bénéficie d’une remise de 199 $ pour la rentrée scolaire, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont désormais disponibles, avec un 199 $ remise arrivant sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple juste avant le début du semestre d’automne. C’est aux côtés de l’Apple TV 4K de génération précédente de 130 $ et exclusif 50% des réductions sur la collection de coques iPad en PU de Nomad. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Air M1 bénéficie d’une remise de 199 $ avant le semestre d’automne

Amazon propose désormais le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go pour 899 $. Les étudiants peuvent baisser le prix à 800 $ chez Best Buy. Récupérant généralement 999 $, vous envisagez jusqu’à 199 $ d’économies et une correspondance avec le deuxième meilleur prix à ce jour. Bien que nous l’ayons vu moins cher une fois dans le passé, il s’agit d’une excellente occasion de bénéficier d’une remise notable avant le semestre d’automne à partir de la semaine prochaine.

Le dernier MacBook Air d’Apple est doté d’un design parfaitement léger, parfait pour se vanter d’aller et venir en classe, ou simplement pour l’utiliser à la maison. Alors que la nouvelle puce M1 est la vedette du spectacle, il y a aussi un écran Retina de 13 pouces qui s’associe à une construction sans ventilateur, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Une paire de ports Thunderbolt et une prise en charge Wi-Fi 6 pour compléter l’ensemble. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Économisez 49 $ sur la génération précédente. Apple TV 4K à partir de 130 $

B&H propose désormais l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 130 $. Après avoir chuté de 179 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente de 49 $ de réduction et constitue le meilleur prix de l’année en dehors de Prime Day. Ceux qui ont besoin de stockage supplémentaire peuvent également marquer le modèle 64 Go pour 160 $ chez Best Buy, en baisse par rapport à son prix de 199 $.

Même avec le lancement du nouveau modèle plus tôt dans l’année, l’Apple TV 4K de génération précédente est un excellent moyen de profiter d’une grande partie de l’expérience de cinéma maison Apple avec des économies supplémentaires. Avec la prise en charge du contenu Ultra HD et HDR, vous avez également accès à Apple TV aux côtés de la prise en charge des hubs Arcade, Fitness+ et HomeKit.

La collection Nomad d’étuis et folios en PU pour iPad est désormais à 50 % de réduction

Nomad s’associe à 9to5Toys pour offrir une remise exclusive sur sa gamme d’étuis PU pour iPad et Mac. Notre premier choix parmi le lot est l’étui Rugged Folio 12,9 pouces pour iPad Pro à 50 $. Atteignant généralement 100 $, vous bénéficiez de l’une des premières remises globales, avec l’offre d’aujourd’hui offrant un nouveau plus bas historique à 50 $ de réduction.

Composé d’un matériau en cuir PU comme toutes les autres remises, ce Rugged Folio couvre le dernier iPad Pro M1 avec un étui de protection à l’arrière et une couverture à l’avant. Il arbore des fonctionnalités de sommeil et de réveil en plus de la protection supplémentaire, ainsi qu’un design pliable qui lui permet de servir de support. Vous pouvez voir de plus près notre couverture de lancement ici.

Les meilleures offres d’échange

garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

