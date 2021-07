Le MacBook Air M1 tombe à un nouveau plus bas à 249 $, et plus encore

Nous entrons dans le week-end avec toutes les meilleures offres d’aujourd’hui, avec en tête d’affiche un nouveau plus bas historique sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple à 249 $ de rabais. De plus, le clavier magique iPad Pro 12,9 pouces est désormais 199 $ aux côtés des écouteurs XM4 ANC de Sony à 180 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez 249 $ sur le dernier MacBook Air M1 d’Apple

Divers détaillants proposent actuellement le dernier MacBook Air 13 pouces Apple M1 256 Go à partir de 750 $. Récupérant normalement 999 $, vous envisagez jusqu’à 249 $ d’économies pour marquer un nouveau plus bas historique qui est de 50 $ sous notre mention précédente.

Avec la rentrée scolaire en tête, c’est le moment idéal pour verrouiller le dernier MacBook Air d’Apple et enfin voir de quoi il s’agit sur sa nouvelle puce M1. Le package est centré sur un écran Retina de 13 pouces associé à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Vous obtenez toujours le facteur de forme léger que beaucoup d’entre nous connaissent et aiment, qui est encore plus rationalisé grâce à l’absence d’un ventilateur intégré. Une paire de ports Thunderbolt et une prise en charge Wi-Fi 6 pour compléter l’ensemble. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Associez votre iPad Pro avec le Magic Keyboard d’Apple pour 199 $

Après avoir vu la mise en vente du nouvel iPad Pro M1 de 12,9 pouces plus tôt dans le mois, ces économies sont désormais reportées sur le Magic Keyboard compatible. À l’heure actuelle, Best Buy réduit le Magic Keyboard d’Apple pour l’iPad Pro 12,9 pouces de la génération précédente à 199 $. En baisse de 349 $, vous recherchez une correspondance de notre mention précédente pour le plus bas historique établi seulement deux fois auparavant et 43% d’économies.

Le Magic Keyboard d’Apple apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad centrée autour d’une conception de charnière flottante unique qui permet un angle de vision réglable. Cela s’accompagne de la prise en charge de Smart Connector et d’un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il existe également des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour un poste de travail attrayant en déplacement. En plus de travailler avec les iPad Pro de la génération précédente, cela fonctionnera également avec le dernier appareil M1. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

Le populaire casque XM4 ANC de Sony coûte 180 $

Woot propose actuellement les écouteurs sans fil ANC Sony WH-1000XM4 pour 180 $ dans un état reconditionné certifié. Vendant normalement 348 $ à l’état neuf chez des détaillants comme Amazon, l’offre d’aujourd’hui représente la deuxième meilleure remise que nous ayons vue, tout en tombant à moins de 20 $ du plus bas historique.

La dernière paire d’écouteurs de Sony offre une suppression active du bruit améliorée ainsi que jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge. En plus d’une nouvelle puce audio Bluetooth pouvant être couplée avec deux appareils simultanément, il existe également une charge USB-C et un accès intégré à Alexa pour compléter les XM4.

