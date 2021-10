Le MacBook Air redessiné pourrait également être doté d’une encoche

Les MacBook Air et MacBook Pro 2020 d’Apple sont presque le même ordinateur, ce qui ne s’est pas produit auparavant. C’est parce qu’Apple a utilisé pratiquement le même SoC M1 à l’intérieur des deux appareils, leur donnant presque les mêmes performances. Un an plus tard, Apple a finalement offert aux acheteurs de MacBook Pro les puces les plus puissantes qu’ils attendaient des ordinateurs portables Pro. Le MacBook Pro redessiné offre des performances exceptionnelles, une mise à niveau massive de l’affichage, une variété d' »anciens » ports et une charge MagSafe. Cela fait du MacBook Pro 2021 l’ordinateur portable le plus excitant jamais conçu par Apple. Mais le MacBook Air a été laissé pour compte. Il n’y a pas de nouveau modèle pour les fans de l’ordinateur portable Mac plus portable cette année.

Une série de rapports ont affirmé au cours de l’été que la refonte du MacBook Air ne viendrait pas cette année, et Apple l’a pratiquement confirmé. Mais nous pensons déjà savoir à quoi s’attendre de la prochaine génération d’Air, grâce à un mélange d’anciennes et de nouvelles fuites.

Le MacBook Air redessiné

Une grosse fuite de MacBook Pro est passée largement inaperçue jusqu’à la veille de l’événement d’Apple cette semaine. Certaines personnes ont affirmé que le MacBook Pro serait doté d’un écran à encoche comme l’iPhone depuis la mi-août. Ces fuites ont refait surface à la fin de la semaine dernière, au point où elles semblaient crédibles. Et puis Apple a confirmé l’encoche du MacBook Pro. Les mêmes fuites ont indiqué que le MacBook Air de nouvelle génération comportera sa propre encoche. Il est désormais logique de voir Apple utiliser le même design sur son ordinateur portable plus abordable.

Selon MacRumors, le même responsable de la fuite qui a mentionné pour la première fois l’encoche du MacBook a déclaré il y a quelques jours que le MacBook Air redessiné perdra le design emblématique en coin qu’Apple a utilisé pendant des années. Au lieu de cela, le nouveau châssis sera plus symétrique. Le leaker a également déclaré que le MacBook Air 2022 sera léger et « très rond ». Le MacBook Pro 2021 est légèrement plus épais et plus lourd, et il est plus plat qu’avant.

Le MacBook Air redessiné devrait également hériter du design du clavier noir du MacBook Pro. Là encore, des rumeurs plus anciennes disaient que le MacBook Air serait disponible dans toutes sortes de couleurs et que le clavier pourrait arborer une couleur différente du noir. De plus, comme le Pro, le clavier n’aura pas d’écran Touch Bar en haut. Comme on le voit ci-dessous, Jon Prosser est le leaker qui a produit les premiers rendus MacBook Air plus tôt cette année.

Le rendu montre un prétendu MacBook Air 2021 avec le couvercle ouvert, révélant un clavier blanc. Source de l’image : Jon Prosser et Ian Zelbo

La grande mise à niveau des spécifications

Des rumeurs plus anciennes sur le MacBook Air indiquaient également que l’ordinateur portable prendrait en charge MagSafe, ce qui est tout à fait logique après l’introduction du MacBook Pro. Apple a apporté quelques mises à niveau importantes à MagSafe 3, qui prend désormais en charge une charge plus rapide que l’USB-C. L’Air comportera également une paire de connecteurs USB-C, mais il est peu probable qu’il en ait sur les autres ports.

La mise à niveau la plus excitante attendue par les fans de MacBook Air concerne le processeur. Mais l’Air n’obtiendra pas les SoC M1 Pro ou M1 Max, qui sont réservés au MacBook Pro. Au lieu de cela, nous envisageons une mise à niveau M2 pour le nouvel Air. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce sera un SoC avec la même conception de processeur à 8 cœurs que le M1. Mais ce sera plus rapide qu’avant. Le GPU obtiendra plus de cœurs. Nous attendons des options à 9 et 10 cœurs au lieu des versions actuelles à 7 et 8 cœurs.

L’encoche ne sera pas le seul changement sur grand écran du MacBook Air 2022. Apple utilisera un panneau mini-LED à l’intérieur de l’Air de nouvelle génération, bien qu’il ne soit pas clair à quelle taille d’écran nous devrions nous attendre. Apple pourrait recycler le panneau de 14 pouces à l’intérieur du MacBook Pro for the Air, mais ce n’est qu’une spéculation à ce stade.

Sortie MacBook Air 2022

L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a déclaré récemment que le MacBook Air redessiné sera lancé vers le milieu de 2022. Cela va être une longue attente pour les utilisateurs d’Air qui souhaitent passer à une nouvelle machine, en supposant que les informations soient exactes. Les fuites n’ont pas toujours raison sur les plans d’Apple, et l’entreprise peut toujours mélanger les choses. Après tout, certaines fuites ont indiqué que la mise à niveau du MacBook Pro 2021 tomberait à la WWDC en juin. Mais cela n’est jamais arrivé.

Il y a aussi la pénurie continue de pièces à prendre en compte. Apple ne commentera peut-être pas les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement, mais nous avons vu des rapports affirmant que la société avait également été confrontée à des problèmes de puces. De plus, des problèmes de fabrication d’écrans mini-LED ont eu un impact sur la production de l’iPad Pro plus tôt dans l’année.