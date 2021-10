Le MacBook Pro 2021 haut de gamme vous coûtera près de 6 lakhs en Inde

Le MacBook Pro 14 pouces commence à Rs 1 94 900.

Le nouveau MacBook Pro est tout simplement appelé « Le pro » MacBook que les utilisateurs professionnels attendaient depuis très, très longtemps. Il est doté de silicium puissant, de quantités de RAM et de stockage, d’un affichage rapide presque ininterrompu, de nombreux ports, d’une autonomie allant jusqu’à 21 heures et d’une charge MagSafe. Apple appelle cela « changer la donne » et pour une bonne raison. Mais, ce n’est pas bon marché. Le MacBook Pro 14 pouces commence à Rs 1 94 900. Le modèle 16 pouces commence à Rs 2,39,900.

N’oubliez pas qu’il s’agit de prix « de départ », ce qui signifie que c’est le strict minimum que vous devrez payer pour en acheter un. Les écoles et les étudiants peuvent bien sûr obtenir le MacBook Pro à des tarifs subventionnés dans le cadre de l’initiative d’éducation d’Apple. C’est Rs 1 75 410 pour le modèle de base de 14 pouces et Rs 2 15 910 pour la configuration d’entrée de gamme de 16 pouces.

Au cas où vous vous poseriez la question, voici ce que vous obtenez si vous investissez dans un :

MacBook Pro 14 pouces @ Rs 1 94 900 : SoC M1 Pro avec processeur 8 cœurs, GPU 14 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. MacBook Pro 16 pouces @ Rs 2 39 900 : SoC M1 Pro avec 10 CPU de base, GPU à 16 cœurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Désormais, le MacBook Pro étant un ordinateur portable de qualité «pro», les utilisateurs professionnels demanderont invariablement des configurations plus étoffées en fonction de leur cas d’utilisation. Inutile de dire qu’ils seront curieux de savoir jusqu’où ils peuvent étirer le MacBook Pro en termes de spécifications et combien coûtera cette configuration entièrement spécifiée. Eh bien, voici votre réponse.

MacBook Pro entièrement équipé

Le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme avec puce M1 Max avec processeur à 10 cœurs, GPU à 32 cœurs et moteur neuronal à 16 cœurs, mémoire unifiée de 64 Go, stockage SSD de 8 To et adaptateur secteur USB-C de 140 W vous coûtera un énorme Rs 5,89,900. N’oubliez pas qu’il s’agit du prix du matériel pur. Au cas où vous souhaiteriez ajouter un ensemble de logiciels, qu’Apple promeut fortement sur sa boutique en ligne, ce plafond est encore plus élevé.

Final Cut Pro coûte 27 900 Rs supplémentaires. Logic Pro coûte Rs 17 900.

Ainsi, en fonction de vos besoins, vous pouvez facilement finir par payer plus de 6 roupies lakh pour obtenir un MacBook Pro 2021 sans restriction si l’argent n’est pas une contrainte. Étant donné que de nombreux utilisateurs professionnels – nous le savons personnellement – attendent une machine comme celle-ci depuis des années et bénéficient du support à long terme généralement bon d’Apple avec ses produits, vous pouvez le considérer comme un investissement à long terme. Mais quelle que soit la configuration que vous choisissez, une chose est sûre : Apple est de retour dans le jeu avec le MacBook Pro. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre rapport de couverture complet ici.

