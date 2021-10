Le MacBook Pro 2021 verra une mise à niveau de plus de 30% des propriétaires actuels

Un analyste a estimé que le lancement prochain du MacBook Pro 2021 avec puce M1X entraînera la mise à niveau de près d’un tiers des propriétaires actuels vers l’un des nouveaux modèles.

Apple devrait annoncer deux nouveaux modèles de MacBook Pro lors de son événement Unleashed lundi.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a fait la prédiction.

Avec les nouvelles puces de silicium d’Apple à l’avant et au centre, Cupertino continue de rafraîchir son écosystème matériel dans tous les domaines avec lundi une journée tant attendue pour les utilisateurs expérimentés de Mac Pro pour enfin obtenir les nouvelles puces Apple à bord.

La vedette du spectacle lors de l’événement sera le nouveau MacBook Pro alimenté par M1X avec des modèles de 14 et 16 pouces. Les nouveaux MacBook Pro devraient comporter un écran mini-LED, un port HDMI, MagSafe pour le chargement, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Le processeur propriétaire M1X est la partie fondamentale de ce MacBook et, selon nous, il changera la donne qui convertira plus de 30% des utilisateurs actuels de MacBook pour une mise à niveau au cours de la prochaine année, catalysant la croissance de ce segment matériel.

Le M1X est essentiellement un nouveau moteur robuste mis en place dans ce nouveau MacBook, et sera de la musique aux oreilles des fidèles Mac qui attendent cette sortie au cours des six derniers mois alors que Cupertino continue d’être au milieu de son plus grand cycle de rafraîchissement matériel en environ une décennie.