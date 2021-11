Le MacBook Pro avec M1 a pas moins de 195 euros de remise chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un MacBook Pro qui équipe l’un des nouveaux processeurs d’Apple, le MacBook Pro 2020 est l’une des meilleures options du moment.

Apple renouvelle pratiquement tous ses produits depuis deux ans avec un nouveau processeur, l’Apple M1 dans ses différentes versions, une puce à l’architecture ARM et une structure complètement différente de l’Intel Core utilisé auparavant.

Le premier MacBook Pro avec M1 était celui de 2020, surprenant tout le monde à la fois pour la puissance et l’autonomie. Bien que le MacBook Pro de 2021 ait déjà été présenté, ce modèle reste une excellente option, surtout maintenant qu’Amazon l’a beaucoup abaissé, de 195 euros à seulement 1 254 euros.

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Avec la dernière version disponible de macOS, ce portable est une vraie bête de performances et d’autonomie, avec pratiquement 20 heures d’autonomie Si vous parvenez à le presser au maximum, une étape importante.

Son écran de 13 pouces est doté d’une dalle Retina clairement parmi les meilleures du secteur aujourd’hui, dépassée seulement – évidemment – par celle du modèle 2021.

Business Insider Spain a pu tester le MacBook Pro (2020) avec d’excellents résultats dans tous les domaines, comme prévu.

Si l’Apple MacBook se distingue par quelque chose, ce n’est pas seulement pour sa fluidité et sa fiabilité, mais aussi pour avoir un très long cycle de vie. Cela rend le prix élevé par rapport aux autres modèles Windows peu pertinent, car vous pourrez sûrement amortir l’investissement beaucoup plus longtemps.

