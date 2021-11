Le MacBook Pro M1 Pro voit un accord de 100 $ lors des premières ventes du Black Friday

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui en milieu de semaine sont maintenant disponibles et mises en vedette par une vente Apple Black Friday anticipée chez B&H avec le MacBook Pro M1 Pro et plus encore. C’est aux côtés des AirTags à 22 $ chacun aux côtés de l’une des premières réductions de prix sur les nouvelles couleurs mini HomePod d’Apple. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

B&H lance une vente Apple Black Friday anticipée

Avec toutes les économies du Black Friday 2021 qui devraient démarrer dans les prochains jours, B&H vous donne une dernière chance de battre la précipitation en lançant une nouvelle vente Apple de quatre jours en direct tout au long du week-end. En offrant des remises sur les dernières versions d’Apple, nous constatons des remises rares et des plus bas historiques sur une sélection de Mac, iPad et plus encore. Notre premier choix est le tout nouveau MacBook Pro Apple 14 pouces M1 Pro à partir de 1 949 $ pour le modèle GPU à 14 cœurs. Il y a aussi 100 $ d’économies à réaliser grâce au modèle amélioré, qui va de 2 399 $. Marquant certaines des toutes premières baisses de prix que nous ayons vues, vous envisagez un nouveau plus bas historique ainsi qu’une rare chance d’économiser sur la nouvelle version. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails et de nombreuses autres réductions.

Le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple arrive avec un package presque entièrement repensé qui rafraîchit tout, de l’écran aux composants internes. Son écran Liquid Retina XDR 120 Hz de 14 pouces s’associe à toute la puissance de la nouvelle puce M1 Pro, ainsi qu’au retour de la charge MagSafe. Sans oublier, il y a aussi jusqu’à 17 heures d’autonomie de la batterie et des E/S améliorées comme trois ports Thunderbolt, HDMI et un emplacement pour carte SD. Obtenez tous les détails ici.

Woot propose désormais un pack de quatre Apple AirTags pour 88 $. Récupérant normalement 99 $, vous envisagez des économies de 11 $ sur le forfait ainsi qu’un nouveau plus bas historique à 1 $ en dessous de notre mention précédente. Les chercheurs d’articles récents d’Apple arrivent avec une intégration étroite dans le reste de l’écosystème, grâce à la puce U1, qui offre une série de fonctionnalités inégalées.

Plus particulièrement, il y a l’expérience de recherche de précision qui facilite la recherche de chaque AirTag grâce à l’interface AR interactive. Parfait pour garder un œil sur les clés, un sac à dos, des bagages ou tout autre chose qui pourrait égarer, il existe également une batterie remplaçable qui peut durer des années avant de devoir être remplacée. Regardez de plus près dans notre examen pratique

Les nouvelles couleurs mini HomePod d’Apple sont maintenant en vente

Lancé au début du mois, Apple a actualisé la gamme populaire de mini HomePod avec trois nouveaux coloris vibrants. Maintenant, nous assistons à certaines des toutes premières baisses de prix sur les versions récentes, avec Best Buy regroupant le haut-parleur intelligent Apple avec divers accessoires d’éclairage domestique intelligent soutenus par sa garantie de prix de vacances. Plus particulièrement, vous pouvez marquer le HomePod mini avec un Nanoleaf Thread HomeKit Lightstrip à 150 $ en bleu, orange et jaune. Normalement, vous paieriez 174 $ pour l’ensemble du package, avec l’offre d’aujourd’hui qui démarre votre configuration Siri tout en vous faisant économiser 24 $. Plongez dans notre examen pratique des nouveaux styles pour une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.

Le HomePod mini d’Apple offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blancs ou noirs, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple.

