Le Maccabi allonge le malaise du Baskonia

11/05/2021 à 23:48 CET

.

Les Le Maccabi de Tel-Aviv a prolongé vendredi le malaise de Bitci Baskonia avec une victoire 69-87, dans un duel contrôlé pratiquement pendant les 40 minutes par les Israéliens, qui ont montré leur grand moment et entériné la troisième défaite consécutive des Basques en Euroligue.

Seules quelques étincelles des locaux et le succès extérieur en début de deuxième quart ont remis en cause le contrôle des jaunes qui étaient bien plus solides et plus roulés que les hommes de Dusko Ivanovic qui, s’ils se sont améliorés sur certains aspects comme défense parfois, Ils manquent de continuité et de la lucidité nécessaire en attaque pour mener à bien les matchs.

Le succès de Simone Fontecchio -15 crédits d’expertise- et quelques flashs de Wade Baldwin n’ont pas suffi à tenir tête à un Maccabi qui a dominé de l’intérieur avec des performances exceptionnelles de Jalen Reynolds, Ante Zizic et Derrick Williams, ainsi que du meneur Keenan Evans. Entre les quatre, ils ont ajouté 89 crédits d’évaluation.

Les Israéliens sont entrés dans le match avec plus d’étincelles et ont réalisé les premières rentes dans les premières attaques, notamment en punissant les Baskoniens, qui ont encore souffert dans le cinq contre cinq.

Le lancement extérieur a maintenu les Catalans dans le match, mais la vitesse des jaunes a dépassé les locaux en un premier tour qui est tombé du côté des visiteurs, 14-21.

Trois trois-points des intérieurs du Barça -deux de Matt Costello et un de Steven Enoch- et un autre avec un manque personnel de Simone Fontecchio, ils ont fait tourner l’électronique dans les premières mesures du deuxième acte, avec un partiel de 13-0.

Le Maccabi n’a pas tardé à réagir avec l’aide de James Nunnally et Jalen Reynolds, les deux joueurs les plus inspirés des visiteurs, qui mieux joué avec des attaques courtes et des transitions rapides pour retourner le coup reçu avec un 0-14.

Le Baskonia s’est à nouveau bloqué en attaquee, tandis que le rythme de notation était constant. Les intérieurs sont sortis sur le contrecoup et l’équipe hébraïque a dominé le rebond pour punir avec des paniers faciles chaque fois qu’elle le pouvait, ce qui leur a permis d’obtenir un avantage de 35-44 à la mi-temps.

A chaque tentative de réaction des Basques, il y avait un coup de marteau des visiteurs qui plongeait un peu les locaux dans une boue dont il était difficile de sortir, car à chaque fois il restait moins de sable dans l’horloge.

Le dernier quart a commencé avec un 54-63, mais la ligne bleue de l’espoir s’est cassée, lorsque le jeu intérieur jaune a continué à punir la peinture locale pour marquer le revenu maximum, 58-78, avec un 4-15 en cinq minutes, ce qui a laissé le duel condamné. L’épilogue a servi à mettre de côté un match qui s’est terminé avec un 69-87.

– Fiche technique:

69 – Bitci Basconie (14 + 21 + 19 + 15) : Granger (4), Giedraitis (9), Fontecchio (13), Sedekerskis (-) et Nnoko (10) -cinq de départ-, Costello (13), Marinkovic (-), Baldwin (15), Enoch (5) et Kurucs (-).

87 – Maccabi Tel-Aviv (21 + 23 + 19 + 24) : Evans (14), Wilbekin (-), Caloiaro (5), Williams (21), Zizic (16) -cinq de départ-, Taylor (2), Reynolds (16), DiBartolomeo (-), Nunnally (12), Cohen (-) et Ziv (-).

Arbitres : Sasa Pukl (Slovénie), Olegs Latizevs (Lettonie) et Gytis Vilius (Lituanie). Ils ont éliminé Costello pour fautes personnelles (min. 37).

Incidents : match correspondant à la huitième journée de l’Euroligue disputé à la Fernando Buesa Arena de Vitoria devant 7 284 spectateurs. L’Argentin Luca Vildoza était dans les tribunes du colisée Baskonista en train de regarder la rencontre de ses anciens coéquipiers, tandis que Lamar Peters l’a fait depuis une boîte, en attendant de passer les tests covid-19, pour rejoindre l’équipe de Vitoria.