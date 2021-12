« Le Maccabi est une équipe inconfortable »

01/12/2021

Pablo Laso, l’entraîneur du Real Madrid qui jouera 800 matchs sur le banc madrilène contre le Maccabi, a qualifié l’équipe israélienne de « mal à l’aise » et de « bien bâtie sur trois piliers de base, Scottie Wilbakin, James Nunnally et Avant Zizic.

« Wilbekin C’est lui qui gère l’équipe avec beaucoup d’options et un bon tir à trois points et avec trois joueurs comme Evans, Taylor et Dire Bartolomeo derrière. Nunnally C’est un grand buteur et un joueur qui commet très peu d’erreurs en défense et en attaque », a-t-il déclaré. Laso.

« Zizic il fait une excellente saison, la meilleure depuis son retour de la NBA. Et si à cela on ajoute la rotation de Reynolds et Williams, qui a beaucoup de points en main, nous avons une équipe inconfortable et différente. Une équipe bien bâtie sur trois piliers, d’où la bonne saison qu’ils font », a ajouté le sélectionneur.

Un fait important est que Madrid est la meilleure équipe pour les rebonds défensifs, tandis que le Maccabi est la quatorzième pour les rebonds offensifs.

« L’équipe fait du très bon travail dans l’aspect rebond, mais pas seulement les gens à l’intérieur, les outsiders aident aussi beaucoup », a-t-il expliqué.

Après avoir disputé cinq matchs en dix jours, le Real Madrid a eu une semaine pour se reposer et préparer le choc de ce jeudi, un classique en Europe.

« Nous avions besoin de nous reposer physiquement et mentalement et après deux jours de repos, nous avons rechargé nos batteries et cela s’est remarqué dans les bonnes séances d’entraînement que nous avons pu faire », a souligné Laso.

L’entraîneur bouclera 800 matchs à la tête du Real Madrid

« Eh bien, ils sont nombreux. Je le savais parce qu’ils me l’ont dit, mais je ne m’inquiète pas pour ça, je m’inquiète pour le Maccabi et pour jouer un bon match », a-t-il déclaré.

Dans la section de sortie, il n’est qu’à l’infirmerie Carlos Alocen.

« Il a un problème au pied qui va nous obliger à l’arrêter pendant environ 15 jours, le reste s’ouvre et nous verrons comment nous gérons l’entrée de ceux qui sont absents depuis longtemps, comme par exemple Trey Thomas et Anthony Randolph« , un point.

L’entraîneur a fait un bilan général du moment de son équipe

« On a de bons moments offensifs et défensifs, mais on manque de continuité dans le jeu. On reprend les systèmes d’attaque et de défense rapidement, mais ça nous coûte plus cher, quelque chose de logique par contre, savoir lire le jeu cassé, les sorties bloquées et des choses comme ça. Il faut s’adapter à beaucoup de situations et il y a de nouveaux joueurs », a-t-il conclu. Pablo Laso.