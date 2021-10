Le Maccabi était un cyclone contre un Barça fatigué

28/10/2021 à 22:17 CEST

Le Barça a finalement vu sa séquence de victoires consécutives en Euroligue (6-0) brisée pour tomber sur le court du Maccabi (85-68) dans un duel donde n’a jamais pu égaler l’intensité des locaux, soutenus par un «Mano de Elías» qui a transporté son équipe dans les airs.

MAC

FCB

Maccabi, 85 ans

(31 + 25 + 9 + 20): Wilbekin (16), Evans (9), Taylor (7), Williams (12), Zizic (10) – cinq de départ, Caloiaro (2), Reynolds (10), Sorkin (2), Nunnally (17), Ziv (0).

Barça, 68 ans

(18 + 18 + 18 + 14): Calathes (9), Kuric (3), Higgins (20), Mirotic (17), Sanli (0) -cinq de départ-, Davies (8), Martínez (0), Smits (2), Hayes (0), Laprovittola (5), Jokubaitis (4). Caicedo (0).

Arbitres :

Boultazer, Radovic et Rocha. Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la septième journée de l’Euroligue, disputé au Pavillon ‘La Mano de Elías’, devant 10 115 spectateurs.

Une première mi-temps où le Barça n’a jamais été au sommet du duel (56-36) a laissé les Catalans sans options, qui ont tenté de se rapprocher avec les performances exceptionnelles de Higgins (20) et Mirotic (17), mais sans succès pour soit même se rapprocher de l’ensemble israélien

Le Barça est arrivé à ‘La Mano de Elías’ avec du carburant juste après un match difficile contre Fenerbahçe et le Maccabi en a profité. L’équipe israélienne, dans un moment de confiance brutale après trois victoires consécutives, est sortie manger le Barça dès la première seconde.

Un Barça disparu

Et c’est qu’en seulement 20 minutes, il l’a complètement mangé. En raison de la pression, de l’intensité et du désir, auxquels l’équipe de Jasikevicius n’a eu aucune réponse, qu’il n’a pu égaliser à aucun moment l’intensité d’un Maccabi qui a tout réussi.

Dans un environnement spectaculaire, le Barça a bien résisté les premières minutes (13-10) mais on s’est vite aperçu que l’équipe du Barça n’avait pas l’intensité défensive nécessaire pour stopper un Maccabi inspiré, avec Nunnally, Williams et Reynolds, qui ont battu le Barça pour clôturer le premier quart-temps avec deux triplés et dominer de 13 (31-18).

Le Barça n’a pas réagi et tout a empiré au deuxième quart. Calathes n’a pas pu trouver l’inspiration pour faire bouger son équipe tandis que Maccabi a réalisé de bonnes positions pour marquer à bout portant ou du triple (6/10) ou de bonnes passes à Zizic dans la zone (40-21).

Saras cherche des solutions

Jasikevicius a essayé de trouver des solutions, notamment en défense. Mais rien n’est sorti. Les locaux, en totale confiance et voyant le Barça « touché », n’ont pas stoppé leur élan offensif.

Un triplé de Nunnally (12 points à la mi-temps), a donné au Maccabi 20 points de location (56-36). Une valorisation de 70 pour les locaux par 28 pour le Barça a défini la différence entre les deux.

A la reprise, Le Barça est sorti beaucoup plus agressif en défense et deux tirs à trois points consécutifs de Mirotic ont immédiatement réduit l’écart à 12 (56-44). Il semblait que ceux de Jasikevicius voulaient revenir dans le match.

Pas la force de réagir

Même si Le Maccabi est revenu sur sa défense étouffante qui a de nouveau mis le Barça en difficulté, qu’il a vu comme un triple de Wilbekin a ouvert le revenu à 16 (62-46). Sans solutions en attaque, c’est Mirotic qui a tenté de tirer l’équipe (9 points) et grâce à deux actions consécutives de l’attaquant de puissance, il a porté le Barça à 11 (63-52) qu’ils parviendraient à conserver en fin de match. trimestre (65-54).

Un dernier effort était nécessaire, mais les forces étaient déjà trop serrées. Les tentatives de Higgins pour combler les différences n’ont trouvé aucune réponse en défense et Le Maccabi a pu célébrer une belle victoire contre un Barça qui n’a jamais pu égaler l’intensité et l’envie de victoire locale (85-68).