Le Mad Cool Festival confirme une programmation de 104 artistes et groupes pour 2022 avec Metállica et Imagine Dragons parmi eux

MADRID, 16 juin (EUROPA PRESS) –

Le Mad Cool Festival a confirmé sa célébration pour l’année prochaine avec la participation de 104 groupes et artistes dont Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon et Twenty One Pilots. St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen et Wolf Alice sont également confirmés. La cinquième édition du festival de musique se tiendra les 6, 7, 8 et 9 juillet 2022 à Valdebebas-Ifema (Madrid).

La programmation annoncée, composée de 104 groupes et artistes de tous styles, comprend des noms qui ont été présents dans les éditions précédentes, ainsi que de nouveaux ajouts.

Tous les billets déjà achetés pour les éditions 2020 et 2021 seront valables pour assister au Mad Cool Festival 2022. La vente de billets est déjà activée via nos canaux officiels que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

Les prix des billets à la journée, ainsi que des billets de festival, restent au même montant en vigueur. A partir du 7 juillet, la période de retour s’ouvrira pour ceux qui souhaitent rembourser leur billet. Aussi, ceux qui souhaitent demander le changement de jour maintenant, peuvent le faire via leur profil sur la plateforme Mad Cool Area