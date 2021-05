Le Madhya Pradesh révoque l’interdiction de la vente de graines de soja en dehors de l’État

Maharashtra reçoit environ 8 à 10 lakh quintaux de graines de soja du Madhya Pradesh chaque année.

Le Madhya Pradesh, qui avait imposé des restrictions sur la vente de graines de soja en dehors de l’État, a révoqué son ordre à la suite des protestations du gouvernement du Maharashtra.

Le gouvernement du Maharashtra avait déposé une plainte directement auprès du Centre contre l’interdiction.

Dilip Zende, directeur du contrôle de la qualité, Département de l’agriculture, Maharashtra, a déclaré à FE que l’ordre du directeur adjoint de l’agriculture, Indore et Ujjain avait été retiré suite à l’intervention du Centre.

Des hauts fonctionnaires du gouvernement de l’État, y compris le secrétaire et le commissaire à l’agriculture, avaient demandé au Centre d’intervenir et d’annuler l’ordre, déclarant qu’il enfreignait la loi sur les semences de 1983.

Plus tôt ce mois-ci, des agents agricoles d’Indore et d’Ujjain avaient émis des lettres, arrêtant le mouvement et la vente de graines de soja en dehors de leur juridiction. Cette décision a été prise en raison de l’éventuelle crise à faire face à l’approvisionnement en semences au cours de la prochaine saison de kharif.

Après le Madhya Pradesh, le Maharashtra est le plus grand État producteur de soja du pays, les agriculteurs cultivant les oléagineux sur plus de 35 à 40 hectares par an.

L’État exige au moins 12 quintaux de lakh de soja à des fins de semences par an.

Zende a déclaré que plusieurs entreprises semencières du Maharashtra ont leurs centres de production de semences dans le Madhya Pradesh et que les commandes de semences sont passées bien à l’avance. Cependant, en raison de cette interdiction soudaine, près de 50% des commandes ont été bloquées dans l’État, a-t-il souligné.

