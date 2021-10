Le maelström politique de Facebook dévoilé | Ligne électrique

Le Wall Street Journal a obtenu des documents internes de Facebook qui font la lumière sur la façon dont la politique a affecté le comportement du géant des médias sociaux ces dernières années. Certains soutiennent que les documents confirment les soupçons selon lesquels Facebook supprime délibérément les opinions conservatrices, mais pour moi l’histoire semble plus compliquée que cela :

De nombreux républicains, à partir de M. Trump, disent que Facebook discrimine les conservateurs. Les documents examinés par le Journal n’ont pas rendu de verdict sur l’influence globale des préjugés sur ses décisions. Ils montrent que les employés et leurs patrons ont vivement débattu de l’opportunité et de la manière de restreindre les éditeurs de droite, les employés plus expérimentés contrôlant souvent l’agitation de la base. Les documents consultés par le Journal, qui ne capturent pas tous les messages des employés, ne mentionnent pas de débats équivalents sur des publications de gauche.

Je pense que c’est un point clé. Le New York Times et le Washington Post sont tout aussi partisans que Breitbart, l’un des principaux sujets de l’histoire du WSJ, et ils ne sont pas plus précis. Pourtant, Facebook les rémunère et met en évidence leur contenu. Apparemment, personne chez Facebook ne s’est jamais demandé si les reportages faux et haineux du Post et du Times, tels que le canular de collusion avec la Russie pour ne citer qu’un exemple, devraient entraîner la suppression ou la rétrogradation de leur contenu.

Les employés de Facebook ont ​​porté une attention particulière à Breitbart, selon les documents, critiquant Facebook pour avoir présenté le contenu du site dans l’onglet Actualités et pour l’avoir aidé à vendre des publicités. Ils ont également allégué que Facebook avait accordé un traitement spécial à Breitbart et à d’autres éditeurs conservateurs, les aidant à éviter les sanctions pour la diffusion de désinformation ou de discours haineux. Les sites de droite figurent systématiquement parmi les éditeurs les plus performants de la plate-forme en termes d’engagement, selon les données du cabinet d’études NewsWhip. C’est l’une des raisons pour lesquelles Facebook est également critiqué par les gens de gauche, qui disent que les algorithmes de Facebook récompensent le contenu d’extrême droite.

Twitter a récemment publié un rapport affirmant que son algorithme favorise un contenu conservateur, une affirmation qui semble difficile à croire. Mais peut-être est-il vrai que les postes conservateurs obtiennent en moyenne plus d’engagement que les postes libéraux.

En mai 2016, le blog technologique Gizmodo a rapporté que la liste des « sujets tendances » de Facebook supprimait régulièrement les informations conservatrices. Facebook a nié les allégations, mais la controverse qui a suivi a suscité des allégations de partialité de la part des républicains qui n’ont pas cessé. Certains documents internes montrent l’antipathie des employés envers les médias conservateurs. En 2018, un ingénieur qui avait affirmé sur un babillard que Facebook était intolérant envers les conservateurs, a quitté l’entreprise. Lorsqu’il a présenté sa critique à l’émission Fox News de Tucker Carlson, certains employés de Facebook l’ont critiqué pour avoir utilisé un réseau « si tristement célèbre et biaisé qu’il ne peut même pas s’appeler une chaîne d’information », selon les enregistrements des babillards électroniques. Divers employés ont qualifié M. Carlson de « nationaliste blanc » et de « hack partisan » qui « a l’air d’être un Golden Retriever qui a été constamment escroqué d’une cache de friandises ».

Les entreprises technologiques ont généralement le problème que les employés de niveau inférieur ont tendance à avoir des opinions politiques d’extrême gauche. La série du Journal – l’article lié est l’un des nombreux – suggère que les cadres supérieurs de Facebook essaient de maintenir un certain degré d’objectivité face au gauchisme généralisé de leurs employés. Là encore, Mark Zuckerberg a dépensé plus de 400 millions de dollars pour aider Joe Biden à remporter les élections de 2020, alors on se demande quelle confiance nous pouvons mettre dans cette influence restrictive.

L’influence de Facebook sur l’actualité est extraordinaire, et surprenante pour les utilisateurs qui ne l’utilisent pas, ou l’utilisent rarement. L’article du Journal cite un sondage Pew qui dit que plus d’un tiers des Américains obtiennent régulièrement leurs nouvelles de Facebook. Et c’est peut-être un sous-dénombrement : j’ai lu ailleurs que le lectorat d’articles de presse tels que le New York Times et le Washington Post diminue de 80 % lorsque les articles ne sont pas présentés sur Facebook.

La rumeur veut que les employés de Facebook aient été invités à se préparer à des histoires plus explosives dans les prochains jours, sur la base des révélations de quelques « dénonciateurs ». Mais j’ai l’impression que ces individus sont de gauche, donc leurs révélations peuvent ne pas nous donner une image complète de ce qui s’est passé à Zuckerville.