Le magasin américain Macy’s, a lancé une collection de NFT basée sur le défilé de Thanksgiving

Le marché du NFT continue de croître. Et maintenant, c’est au tour de la célèbre chaîne de grands magasins Macy’s. Qui lancera un ensemble de jetons non fongibles (NFT) basé sur le défilé de Thanksgiving.

Le grand magasin derrière le Thanksgiving Day Parade à New York offrira 9 500 NFT pour célébrer son 95e anniversaire de la présentation de l’événement. De plus, il mettra aux enchères dix NFT « exclusifs », qui ont déjà généré jusqu’à 41 000 $ d’enchères.

Obtenez une œuvre d’art numérique unique en son genre! Nous inventons des NFT exclusifs #MacysParade. Source : Twitter

Les NFT sont des jetons non fongibles qui représentent des droits de propriété sur un actif numérique, tel qu’un fichier image, de la musique, des vidéos, entre autres. Macy’s mettra aux enchères 10 de ses designs exclusifs NFT et 100% des bénéfices iront à la fondation caritative « Make-A-Wish », une fondation qui exauce les vœux des enfants atteints de maladies chroniques. De plus, le magasin Macy’s a annoncé qu’il distribuerait les NFT gratuits le jeudi 25 novembre.

Cet organisme de bienfaisance soulève grâce à l’utilisation de NFT. Il est lié à une concession que l’actionnaire NuOrion Advisors a exigée plus tôt ce mois-ci. Dans une lettre publique au PDG de Macy, Guy Phillips.

« Macy’s devrait annoncer qu’il s’associera à diverses plateformes de crypto-monnaie pour permettre les paiements numériques. Macy’s pourrait être l’un des premiers grands détaillants à accepter les crypto-monnaies, rejoignant des sociétés comme Starbucks et Whole Foods », a déclaré la lettre au membre exécutif de Macy’s.

Les débuts de Macy’s NFT surviennent après que différentes marques américaines sont entrées sur le marché des jetons non fongibles.

Les NFT s’emparent du marché numérique

Aujourd’hui, les NFT attirent l’attention de plus en plus de marques, d’investisseurs, d’artistes et de chanteurs sur le marché mondial.

La société de restauration rapide de renommée mondiale, Pizza Hut, a lancé son NFT appelé « pizza 1 octet » en mars à un coût initial de 0,0001 ETH, pour correspondre au prix d’une bouchée de vraie pizza. Cependant, le NFT de Pizza Hut s’est vendu initialement pour 7 ETH. Depuis lors, des offres ont été faites pour près de 10 fois ce prix. Actuellement, le NFT de Pizza Hut se négocie à 75 ETH, soit 325 000 $ au prix d’aujourd’hui.

La chaîne de restauration rapide populaire Pizza Hut a présenté ses deux premières tranches de pizza numériques en mars. Les premières pizzas NFT au monde. Source : Twitter

De plus, en août, la société Visa a payé 50 ETH (environ 165 000 $ à l’époque) pour ajouter NFT CryptoPunk # 7610 à sa « collection d’artefacts commerciaux historiques ». Après l’achat, le prix le plus bas demandé pour les jetons non fongibles de la collection CryptoPunk a été d’environ 100 ETH, soit environ 400 000 dollars, et certains d’entre eux se situent autour de millions de dollars.

La société populaire de chips de pomme de terre Pringles a également annoncé le lancement d’un NFT appelé « CryptoCrisp », qui a actuellement un coût de 4,95 ETH ou 21 500 USD.

Le marché des jetons non fongibles a connu une croissance exponentielle cette année. Le volume de marché quotidien de ce secteur des actifs numériques est de 155 milliards de dollars. De même, la capitalisation boursière de l’écosystème NFT est passée à 2 700 milliards de dollars, selon CoinGecko.

