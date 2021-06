Le magasin Apple Tower Theatre ouvre ses portes cette semaine à Los Angeles

in

Le magasin Apple Tower Theatre ouvrira ses portes au public dans le centre-ville de Los Angeles cette semaine.

Apple a annoncé des plans pour la rénovation en 2018 sans échéancier pour terminer. Mais maintenant, trois ans plus tard, l’espace commercial rénové s’ouvrira au public. Le Tower Theatre a été fermé pendant des décennies avant qu’Apple n’achète le bâtiment. C’est en plein milieu du quartier des théâtres de Broadway – un signal des ambitions plus larges d’Apple à Hollywood.

L’architecte BJ Siegel, directeur principal du design pour la vente au détail chez Apple, a déclaré que le design historique du théâtre était attrayant. « La plupart des gens considèrent nos magasins comme de grandes boîtes en verre », a déclaré Siegel au Los Angeles Times en 2018. Il a décrit la rénovation de l’Apple Tower Theatre comme « l’échelon supérieur de ce que fait Apple. C’est très différent des autres Apple Stores que vous voyez à LA”

Le Tower Theatre abritait le premier cinéma de Los Angeles câblé pour le cinéma avec son. Il a été conçu en 1927 par l’architecte S. Charles Lee. Apple affirme qu’il poursuivra l’héritage de l’innovation technologique en le transformant en un lieu de vente de la suite de produits Apple « qui ont transformé le cinéma, la photographie et la composition musicale d’aujourd’hui ».

Apple dit avoir collaboré avec des conservateurs, des restaurateurs et la ville de Los Angeles pour préserver et restaurer la beauté originale du théâtre. Le magasin Apple Tower Theatre ouvrira ses portes aux clients le jeudi 24 juin à 10h. Le magasin emploie plus de 100 spécialistes Apple.

Aujourd’hui chez Apple Creative Studios

Aujourd’hui, Apple Creative Studios LA lance une nouvelle initiative mondiale pour les jeunes créatifs. L’initiative est en partenariat avec la Music Forward Foundation et Inner-City Arts, et le Social Justice Learning Institute. La nouvelle expérience Creative Studios LA aidera à amplifier les artistes émergents au cours de neuf semaines de programmation gratuite dans les Apple Stores de Los Angeles.

Aujourd’hui, Apple proposera également des sessions publiques en magasin sur le site du Tower Theatre. Il existe également des sessions virtuelles disponibles et hébergées par des artistes et des mentors enseignant Creative Studios. Toute personne souhaitant participer à ces sessions virtuelles est invitée à s’inscrire sur le site Web d’Apple.

Le Forum à l’intérieur du théâtre sera le foyer de Today at Apple, avec des sessions quotidiennes gratuites dirigées par des membres de l’équipe Apple. Les visiteurs qui ont besoin des services et de l’assistance de l’équipe Apple peuvent visiter les étages supérieurs rénovés du théâtre pour leurs rendez-vous au Genius Bar.