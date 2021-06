Le magasin Beard de Southampton fête Claiborne Swanson Frank Photos – WWD

in

Pour célébrer l’ouverture de son 15e magasin aux États-Unis et de son plus grand magasin à ce jour, Veronica Beard organise une fête dans son magasin de Southampton.

Le 17 juin, de 17 h 30 à 19 h 30, les créatrices et belles-soeurs Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard accueilleront Claiborne Swanson Frank et sa nouvelle collection de photographies, « Flowers ».

Frank, qui est la sœur de Veronica Swanson Beard, a présenté sa première série de Modern Botanicals plus tôt ce mois-ci. La collection est suspendue dans tout le magasin. La série « Flowers » est composée de portraits floraux éthérés baignés de lumière naturelle.

Connue pour ses portraits de femmes, Frank a collaboré à cette série avec son fils Hunter, des jours à la maison avec sa famille pendant la quarantaine.

Parmi les personnes attendues figurent Cristina Cuomo, Aerin Lauder, Jessica Sailer, Lesley Thompson Vecsler et Brent Winston. Le magasin est situé au 84b Main Street à Southampton.

Assouline a publié deux des livres de photographie de Frank, « American Beauty » et « Young Hollywood », présentant ses portraits. L’image de couverture de Frank pour « American Beauty », du mannequin Lily Aldridge, a été exposée au de Young Museum de San Francisco en 2012. Frank a également collaboré avec des marques de mode américaines et européennes telles que Estée Lauder, Ferragamo, Michael Kors, Aerie et Clé de Peau Beauté.

