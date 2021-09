Le magasin de cartes Pokémon à Tokyo dit que c’est le plus grand du monde

Oui, cela semble être un distributeur automatique de cartes Pokémon. Photo : @Press

Plus tôt cet été, la boutique spécialisée pour cartes Pokémon Hareruya 2 a ouvert ses portes à Akihabara à Tokyo. Bien que les magasins de cartes ne soient pas uniques au Japon ou ailleurs, cet objectif singulier le fait se démarquer.

Dans son annonce officielle, Hareruya prétend non seulement avoir le meilleur inventaire au monde, mais aussi avoir le personnel le plus compétent, prêt à acheter et vendre des cartes.

Le premier étage vend des singles des dernières cartes. Photo : @Press

Le magasin s’étend sur cinq étages, le premier étage vendant les dernières cartes individuelles, tandis que le deuxième étage est destiné aux collectionneurs.

Au deuxième étage, il y a des cartes de collection plus anciennes à vendre. Photo : @Press

Les étages supérieurs sont remplis de 88 sièges qui permettent le jeu libre. (D’accord, une pandémie n’est peut-être pas le meilleur moment pour lancer un espace de jeu de cartes !)

Pour ceux qui hésitent à visiter, Hareruya 2 a également lancé une boutique en ligne, avec le plus grand inventaire de cartes Pokémon au Japon.

Les joueurs peuvent se rassembler aux étages supérieurs et jouer gratuitement. Photo : @Press

À l’avant, le magasin est arboré de Pocket Monsters (voir l’image du haut). L’idée est que cela devienne un spot photo, et peut-être que cela pourra arriver une fois les touristes de retour.

Si vous êtes un fan de Magic The Gathering, le nom Hareruya vous semble peut-être familier. La société a commencé à vendre des cartes en ligne en 2009 et s’est profondément impliquée dans la communauté MTG au Japon.

Dans l’une des boutiques Magic The Gathering de Hareruya. Photo : @Press

Il existe plusieurs magasins Hareruya à travers le Japon, tels que les magasins récemment ouverts à Tokyo et Tochigi, spécialisés dans Magic The Gathering. Comme pour la boutique Pokémon, ces emplacements vendent et achètent des cartes et offrent aux joueurs un endroit où jouer et, vous l’aurez deviné, se rassembler. Avec des emplacements à Osaka, Nagoya, Sendai, Yokohama et plus encore, leur présence dans la communauté à travers le Japon est importante.

La marque Hareruya 2 semble être un effort pour la séparer des boutiques MTG originales et se concentrer sur Pocket Monsters. Il ne serait pas surprenant de voir apparaître davantage de magasins axés sur les Pokémon dans d’autres villes du Japon.