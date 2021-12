Le magasin d’électronique en ligne Newegg acceptera Shiba Inu en décembre et l’affichera sur un énorme panneau d’affichage numérique

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le magasin d’électronique en ligne Newegg expose sur un immense panneau d’affichage à Los Angeles, annonçant son acceptation du Shiba Inu.

***

Le magasin d’électronique en ligne Newegg acceptera la crypto-monnaie Shiba Inu puppy meme au cours de ce mois de décembre, au cours duquel le volume d’achats de cadeaux de Noël augmente.

C’est une grande réussite pour Shiba Inu, une pièce qui a une grande communauté de fans, mais n’a pas encore fini de convaincre les autres. L’approbation d’une entreprise comme Newegg le fait certainement. Cependant, la nouvelle ne se reflète pas encore dans le prix : Shiba Inu a une baisse aujourd’hui à 8h00 New York de 10,6%, selon les données de CryptoMarkets.

Newegg annonce des paiements avec Shiba Inu

Newegg a officiellement annoncé le 29 novembre qu’il commencerait à accepter SHIB dans le cadre de sa campagne promotionnelle de Noël, à partir de « début décembre ».

En fait, il a utilisé un énorme panneau d’affichage numérique au centre-ville de Los Angeles pour faire l’annonce, qui, selon le communiqué de presse, est le plus grand panneau d’affichage numérique extérieur des États-Unis.

Voici comment l’entreprise commente sur Twitter :

Hé #ShibArmy, comment nous voyons-nous sur le plus grand panneau d’affichage numérique extérieur d’Amérique. Nous accepterons officiellement @Shibtoken début décembre via @BitPay

Salut #ShibArmy, qu’en est-il du plus grand panneau d’affichage numérique des États-Unis ? @ShytoshiKusama #Shib Nous accepterons officiellement @Shibtoken d’ici début décembre via @BitPay https://t.co/MR2ydiQpq6 pic.twitter.com/MyuxHSIjVw – Newegg (@Newegg) 30 novembre 2021

Autres crypto-monnaies

Comme le dit l’annonce, pour activer la nouvelle option de paiement, Newegg s’est associé à la plate-forme de paiement par crypto-monnaie BitPay. Il convient de noter qu’il s’agit de la même plate-forme que Newegg a utilisée pour permettre les paiements avec Dogecoin en avril de cette année.

En effet, depuis 2019 et également via BitPay, la société accepte les paiements avec Bitcoin dans plus de 70 pays. Depuis 2014, il autorise les paiements avec BTC aux États-Unis.

«Grâce à notre partenariat avec BitPay, nous avons la capacité d’évoluer rapidement et de dominer le marché avec des options de paiement flexibles en crypto-monnaie. À cette fin, nous sommes ravis de proposer SHIB en tant qu’option payante sur Newegg.com », a déclaré Andrew Choi, directeur du marketing de la marque pour Newegg.

Sources : Communiqué de presse, Twitter, archives et Cointelegraph

Version de Bitcoin quotidien

Image Unsplash modifiée (pas la clôture réelle)