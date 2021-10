Le magasin fait la publicité du MacBook Pro 2021 M1X à l’aide de rendus conceptuels

Un magasin du Paraguay a commencé à faire de la publicité pour le MacBook Pro mini-LED d’Apple en utilisant un concept créé par quelqu’un sur Twitter.

L’épisode franchement hilarant a été mis en évidence par Ian Zelbo, également connu sous le nom de RendersbyIan. Zelbo est connu pour son travail au sein de la communauté Apple, s’associant souvent à Jon Prosser pour nous donner un aperçu unique des appareils à venir comme l’iPhone 14 et un nouveau MacBook Air selon les rumeurs.

A été juste envoyé ceci.

Oui, c’est mon rendu sur un panneau d’affichage… pic.twitter.com/UpdTGxYsaJ – Ian Zelbo (@RendersbyIan) 30 septembre 2021

Shopping China Importados, un point de vente au Paraguay, a un panneau d’affichage présentant le “MacBook Pro 2021”, qui, dit-il, est “suralimenté par la puce Apple M1X”. Un commentateur a noté que le magasin était bien connu dans le pays et que ce n’était pas la première fois que cela se produisait.

Evidemment, le magasin n’a pas un tel appareil sur son site car il n’existe pas… encore. Plusieurs rumeurs indiquent qu’Apple lancera un nouveau MacBook Pro passionnant plus tard cette année. Il devrait comporter un châssis repensé, le retour de certains ports comme HDMI et l’emplacement pour carte SD, et un nouvel écran mini-LED comme celui qui a fait ses débuts dans l’iPad Pro M1 (2021) plus tôt cette année.

Selon les rapports, un nouveau silicium Apple (M1X) est en route et pourrait améliorer considérablement les performances. D’une fuite massive en début d’année :

Un nouveau rapport affirme que le prochain MacBook Pro d’Apple comportera une puce de silicium Apple à 10 cœurs et prendra en charge jusqu’à 64 Go de RAM. De Bloomberg : … Apple prévoit deux puces différentes, nommées Jade C-Chop et Jade C-Die : toutes deux comprennent huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie pour un total de 10, mais seront proposées en 16 ou 32 graphiques variantes de base. Les puces incluent également jusqu’à 64 gigaoctets de mémoire contre un maximum de 16 sur le M1. Ils auront un moteur neuronal amélioré, qui traite les tâches d’apprentissage automatique et permettra l’ajout de plus de ports Thunderbolt, qui permettent aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à des périphériques externes, que les deux sur le MacBook Pro M1 actuel.

Le prochain meilleur MacBook d’Apple fera probablement son apparition avant la fin de l’année, mais il n’est certainement pas déjà en vente au Paraguay. On promet.