Le magasin numérique Steam de Valve fête ses 18 ans aujourd’hui

Capture d’écran : Valve / Kotaku

Steam, la vitrine numérique des PC, a été officiellement lancée au public il y a 18 ans aujourd’hui, le 12 septembre 2003. Je n’avais pas réalisé à quel point Steam était vieux et, par extension, quel âge j’avais. Je suppose que le temps passe vite lorsque vous achetez, téléchargez et installez un tas de jeux auxquels vous ne jouerez jamais.

Lorsque Valve a lancé Steam pour la première fois, les gens, y compris quelques-uns de mes amis à l’époque, n’en étaient pas très contents. L’idée d’avoir à enregistrer un jeu via Internet, même un jeu que vous avez acheté dans un magasin sur un disque, ne convenait pas aux gens. Mais au fil du temps, alors que Valve améliorait le service, proposait des jeux tiers et commençait à faire des ventes saisonnières, les gens s’y sont habitués. En mai 2007, il comptait près de 13 millions d’utilisateurs. En janvier 2021, il comptait plus de 120 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.

Quand il a été lancé en 2003, c’était un peu la catastrophe. Les serveurs se sont effondrés. Les joueurs ne pouvaient pas se connecter et il n’y avait pas grand-chose à trouver lorsque vous l’avez fait à part quelques titres Valve et une interface utilisateur terrible. Les choses se sont améliorées depuis.

Le premier jeu à nécessiter Steam était la méga-suite de Valve, Half-Life 2. Il est sorti en 2004. L’année suivante, Valve a commencé à conclure des accords avec des éditeurs tiers pour apporter les premiers jeux non-Valve au service. Le premier jeu tiers sorti sur Steam était Rag Doll Kung Fu. Il est toujours disponible en 2021. C’est un jeu de combat étrange qui a été créé par certains développeurs de Lionhead (Fable). Vous pouvez l’acheter aujourd’hui pour le prix modique de 1 $.

En mai 2007, il y avait environ 150 jeux numériques disponibles à l’achat sur Steam. Plus tôt cette année, Steam a atteint 50 000 jeux. On estime que chaque année depuis 2018, entre 8 000 et 10 000 nouveaux jeux sont téléchargés dans la vitrine.

Je suis allé fouiller dans ma bibliothèque Steam et pour autant que je sache, d’après mes souvenirs et mes dates de sortie, les tout premiers jeux que j’ai achetés sur Steam étaient Day of Defeat Source et Half-Life 2. Cela semble à peu près correct.

Aujourd’hui, Steam peut être confronté à la concurrence d’Epic et d’autres magasins d’éditeurs, mais c’est toujours le moyen le plus important et le plus populaire pour la plupart des joueurs sur PC d’obtenir de nouveaux jeux. Mais en 2003, Steam semblait être une expérience étrange de la part des développeurs de Counter-Strike et Half-Life.