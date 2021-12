Le magasin RS No.9 Carnaby des Rolling Stones lance sa collection des fêtes

Les pierres qui roulentLe magasin phare RS No.9 Carnaby de Soho à Londres a lancé sa collection Carnaby Holiday. Le célèbre logo langue et lèvres du groupe se refait une beauté festive dans une série d’accessoires et de vêtements de saison, désormais disponibles en ligne et en magasin.

La collection est décrite comme offrant tout, des « charges de bas amusantes aux offres de mode de luxe », ajoutant une touche plus cool à Noël avec l’approbation des légendes du rock.

La nouvelle gamme comprend des gants en cuir de qualité supérieure, un porte-cartes en cuir gaufré, un sweat à capuche et un pull ultra doux et un bonnet à languette Stones. Les remplisseurs de bas comprennent un jeu de cartes à jouer Rolling Stones et un luxueux masque de sommeil imprimé en soie noire.

Il existe également une série de boules Rolling Stones pour décorer le sapin, avec des offrandes rouges, miroirs et scintillantes. L’ornement de langue à paillettes Christopher Radko x Stones est un objet de collection alliant le savoir-faire haut de gamme de la société d’ornements en verre et de décoration de vacances sur mesure à l’esthétique rock’n’roll des Stones.

Parmi les autres articles de la gamme, citons un sweat à capuche oxblood, un collier et une laisse de chien décorés de pierres, et un pull en tricot torsadé avec le célèbre logo portant un chapeau de Père Noël, avec le nom du groupe sur la manche. La collection est maintenant disponible en personne au 9 Carnaby Street et pour l’expédition dans le monde entier à carnaby.therollingstonesshop.co.uk.

Le succès massif et largement acclamé étape 2021 de la tournée No Filter des Stones s’est terminée au Hard Rock Live à Hollywood, Californie, le 23 novembre. Les spéculations vont maintenant monter quant à savoir si le groupe célébrera son 60e anniversaire avec plus de concerts en 2022.

Steve Jordan, qui a remplacé Charlie Watts à la batterie après sa mort, a déclaré à Rolling Stone : « Eh bien, cela aurait du sens, mais je ne sais pas… tout ce que j’ai fait, c’est regarder le travail à accomplir, ces 14 émissions, et je ne regardais pas au-delà de cela. Je voulais juste clouer ces 14 spectacles. C’était mon état d’esprit.

