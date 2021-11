Le magasin SF Louis Vuitton saccagé, les flics se présentent de manière dramatique

Le braquage d’un magasin Louis Vuitton à San Francisco a fini par ressembler à un film d’action lorsque la police est arrivée – et tout a été filmé sur une vidéo folle.

Découvrez cette scène sauvage de personnes saccageant le détaillant de luxe à Union Square vendredi, avec une tonne de personnes affluant et pillant l’endroit pour presque tout ce qu’il avait. Des passants ont vu des tonnes de corps envahir les portes d’entrée une fois que les fenêtres ont été brisées.

Cela ne semble être lié à aucun type de manifestation ou quelque chose comme ça – jusqu’à présent, cela semble avoir été un acte de pillage aléatoire … dont les gens ont joyeusement profité une fois qu’il était en cours.

Comme vous pouvez le voir … les gens se sont servis d’un certain nombre d’articles à l’intérieur, sont sortis avec des brassées de produits (grands et petits) et avec désinvolture – quoique un peu rapidement – se sont éloignés de toute l’action – en essayant d’obtenir l’enfer là-bas avant l’arrivée de la police.

LMAO mon collègue était juste devant le raid Louis Vitton sur la place de l’union SF pic.twitter.com/TXReulhNeX — Azja The FaBOOLous 👻 (@AzjaTheFabulous) 20 novembre 2021 @AzjaTheFabulous

Le mot est que … les personnes qui ont pris d’assaut le magasin ont en fait poussé un agent de sécurité qui montait la garde à l’intérieur – ce LV était fermé au moment de l’incident – ​​et ils ont pris la fuite. C’est-à-dire jusqu’à ce que la cavalerie soit appelée… et, mon garçon, est-ce qu’elle est entrée en flammes.

Regardez cette vidéo d’une voiture de police du SFPD rugissant dans le chaos et épluchant devant une Mustang décapotable garée qui, pour une raison quelconque, était juste en train de se détendre … et avec laquelle les flics pensaient apparemment qu’il y avait quelque chose à voir avec l’effraction.

Louis Vuitton San Francisco, Union Square a été vidé !! pic.twitter.com/7Sz6rlRo8n – Da Juan (@CARLITOSGUEY) 20 novembre 2021 @CARLITOSGUEY

Trois agents entourent le véhicule et commencent à le pulvériser avec leurs matraques… cassant les vitres et cassant tout ce qu’ils peuvent alors qu’ils demandent au conducteur de sortir du véhicule. Finalement, ils le détiennent et le mettent les menottes – mais on ne sait pas quelle implication, le cas échéant, cette personne a pu avoir avec ce qui se passait à quelques mètres de là.

Dans tous les cas, il semblerait que les flics aient des raisons de croire que cette voiture transportait des coupables potentiels à l’intérieur, car la férocité avec laquelle ils se sont précipités est assez choquante.

Le Louis Vuitton à San Francisco Union Square vient de se vider 😳 pic.twitter.com/Imi6qbL0i1 – Yealenne (@Yealenne) 20 novembre 2021 @Yealenne

Quoi qu’il en soit, les conséquences de tout cela ont causé un sacré gâchis… du verre éparpillé partout, alors que des témoins se sont promenés et ont filmé tout. Quant à la police, elle a déclaré aux médias locaux avoir déjà appréhendé plusieurs suspects qui, selon eux, étaient impliqués dans le vol.

Nous savons que les vacances sont stressantes… mais sheeeesh, les gens… allez-y doucement !!!