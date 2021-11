Le magasinage des fêtes des petites entreprises est de retour et peut-être changé pour toujours

Inscrivez-vous sur la lecture de verre Merci de soutenir cette entreprise locale dans une boulangerie à Walnut Creek, Californie, le 15 septembre 2021. Photo avec l’aimable autorisation de la Sftm. (Photo de Gado/.)

Plus d’un tiers des Américains (34%) disent qu’ils prévoient de faire leurs achats le samedi des petites entreprises, un rebond par rapport à 2020, mais les dépenses pendant la journée promotionnelle des vacances ne sont pas revenues aux niveaux observés avant la pandémie, selon un nouveau CNBC | Momentive Enquête auprès des petites entreprises.

En 2020, 30% des Américains ont déclaré qu’ils fréquenteraient une petite entreprise le samedi des petites entreprises. Avant la pandémie, le soutien aux entreprises locales était plus élevé, bien qu’en baisse : 44 % en 2018 et 39 % en 2019.

« Bien sûr, les consommateurs ont toujours un peu d’amour pour Small Business Saturday, mais il n’a pas le même battage médiatique que nous avons pu voir les années précédentes », a écrit Laura Wronski, directrice principale de la recherche scientifique chez Momentive, dans un e-mail. « Peu de gens disent qu’ils sont les plus enthousiastes à l’idée d’aller faire du shopping le samedi des petites entreprises, et peu disent qu’ils prévoient de dépenser le plus d’argent ce jour-là. »

La nouvelle enquête a été menée du 10 au 12 novembre 2021 auprès d’un échantillon national de 2 744 adultes.

Plus de la moitié (59 %) des répondants à l’enquête CNBC|Momentive disent qu’ils ne sont pas enthousiastes à l’idée de magasiner le Black Friday, le Small Business Saturday ou le Cyber ​​Monday, contre 65 % en 2020, mais conforme aux niveaux d’avant la pandémie. en 2018 (58%) et 2019 (59%). Small Business Saturday génère le moins d’enthousiasme, avec 8% des personnes interrogées déclarant qu’elles l’attendent avec impatience, et 7% des Américains déclarant qu’ils prévoient de dépenser le plus pour Small Business Saturday.

La période des fêtes peut être critique pour les petites entreprises. Un récent sondage d’American Express, qui a créé Small Business Saturday, a révélé que 78% des propriétaires de petites entreprises ont déclaré que les ventes des fêtes de 2021 détermineraient probablement si leurs entreprises survivront l’année prochaine. Les données d’Amex de l’année dernière ont estimé un total de près de 20 milliards de dollars dépensés par les acheteurs avec des détaillants et des restaurants indépendants le samedi des petites entreprises, similaire au niveau de dépenses de 2019.

Au cours d’une année au cours de laquelle les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix sont devenus des préoccupations économiques clés, l’effet se fait sentir dans le comportement de la saison des vacances suivi par l’enquête CNBC|Momentive. Il constate que 72% des Américains déclarent avoir subi des augmentations de prix au cours des trois derniers mois, ainsi que des avis de faible inventaire (62%), des pénuries de personnel dans les entreprises locales (55%) et des retards d’expédition (51%).

Wronski a noté que dans d’autres sondages récents menés par Momentive, il a révélé que près de quatre personnes sur dix aux États-Unis prévoyaient de commencer leurs achats des Fêtes en octobre, et que ceux qui étaient le plus préoccupés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement étaient ceux qui prévoyaient d’obtenir un commencer plus tôt les achats des Fêtes.

« Il ne fait aucun doute que les chocs de la chaîne d’approvisionnement et les craintes d’inflation ont perturbé les habitudes d’achat typiques des consommateurs pour les fêtes », a écrit Wronski.

Ces craintes sont élevées chez les clients des petites entreprises en particulier, les Américains qui prévoient de dépenser le samedi des petites entreprises sont plus préoccupés par la chaîne d’approvisionnement (48 %) que les Américains qui ne prévoient pas de faire leurs achats le samedi (42 %).

Les acheteurs des petites entreprises achètent en ligne plus que par le passé, mais faire des achats en ligne est corrélé à un niveau encore plus élevé de préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement : 60 % des acheteurs du samedi des petites entreprises qui prévoient d’effectuer des achats en ligne disent qu’ils craignent d’obtenir les articles l’envie.

« Beaucoup de consommateurs ont intentionnellement commencé tôt leurs achats des Fêtes parce qu’ils ne veulent pas rester les mains vides pendant les Fêtes ! C’est une chose d’attendre quelques mois pour qu’un nouveau canapé soit livré ; c’en est une autre d’essayer pour expliquer à vos enfants pourquoi le Père Noël ne vient pas avant janvier », a écrit Wronski.

Le rôle d’Amazon et du commerce électronique continue de croître

Les achats en personne (71 %) et les repas (67 %) dans une petite entreprise sont les deux principaux moyens par lesquels les répondants prévoient de fréquenter une petite entreprise le samedi des petites entreprises, mais le rôle du commerce électronique s’est accru. Trente-cinq pour cent des acheteurs du samedi aux petites entreprises déclarent qu’ils achèteront en ligne cette année.

Parmi tous les acheteurs des Fêtes, le pourcentage de ceux qui déclarent préférer dépenser en ligne est passé de 38 % en 2018 à 46 % cette année, tandis que 40 % disent qu’ils prévoient de dépenser plus en ligne, contre 25 % qui disent qu’ils prévoient de dépenser plus en personne. . 32 % déclarent qu’ils dépenseront autant en ligne qu’en personne.

Le nombre d’abonnés à Amazon Prime est passé de 56 % en 2018 à 67 % des répondants à l’enquête cette année.

Le Black Friday, le trafic des consommateurs en personne était en baisse.

« Les achats en ligne ont vraiment dépassé le commerce de détail en tant qu’expérience par défaut des consommateurs, et c’est encore plus vrai après la pandémie qu’en 2019 », a écrit Wronski. « Ce qui est le plus intéressant, c’est la rapidité avec laquelle les gens se sont adaptés et à quel point ils ont intériorisé certaines des leçons de la pandémie – même en ce qui concerne leurs comportements d’achat. »

Dans l’ensemble, les personnes à revenu élevé et les adultes d’âge moyen sont les plus susceptibles de faire leurs achats dans une petite entreprise le samedi des petites entreprises cette année, 40 % des répondants dont le revenu du ménage est de 100 000 $ ou plus disant qu’ils prévoient de fréquenter une petite entreprise, par rapport à environ un quart (26 %) des répondants gagnant moins de 50 000 $.

Mais l’enquête CNBC|Momentive montre un soutien accru aux entreprises locales en 2021 dans plusieurs segments démographiques : 30 % des Noirs américains prévoient de fréquenter une petite entreprise, contre 24 % en 2020 ; 27 % des adultes âgés de 18 à 24 ans prévoient de fréquenter une petite entreprise, contre 21 % en 2020 ; et 39% de ceux qui gagnent entre 50 000 $ et 99 000 $ prévoient de fréquenter une petite entreprise le samedi des petites entreprises, contre 33% en 2020.