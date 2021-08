Le magazine en ligne officiel de Nintendo a droit à une édition été 2021

La dernière édition du jeu officiel de Nintendo – et gratuite ! – le magazine en ligne a débarqué, un peu plus d’un an depuis le lancement du premier numéro en août dernier.

Après ce numéro d’été 2020, puis le numéro d’hiver 2020 qui a suivi, est l’édition d’été 2021 de ce mois-ci. Comme toujours, il comprend de nombreuses publicités pour les jeux et produits Switch, des listes des meilleurs jeux, etc., ainsi qu’une poignée de fonctionnalités, notamment celles qui examinent certains chats et objets Nintendo populaires de la série The Legend of Zelda. Quelle combinaison.

Comme pour les éditions précédentes, le magazine lui-même est entièrement écrit en japonais. Pourtant, c’est gratuit et il y a de jolies images, alors qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Vous avez un feuilleton ? Souhaitez-vous que Nintendo en lance une version anglaise à l’avenir ? Partagez vos pensées à l’endroit habituel.