Le magazine Hunger offre aux mamans qui allaitent et aux bébés un traitement de mode – WWD

JEUNES ET AFFAMÉS: Appelez cela comme vous voulez – habilitant, sain, naturel, protecteur – mais l’allaitement n’est pas souvent évoqué, c’est glamour.

La styliste de mode et de célébrités Kim Howells, mère d’un petit garçon appelé Indigo, le sait, et c’est l’une des raisons pour lesquelles elle a donné aux mères allaitantes une cure de jouvence dans un shooting élégant avec une sensation pop art pour le nouveau numéro du magazine Hunger.

Le numéro, qui sort le 29 mai, marque le 10e anniversaire du magazine de l’éditeur Rankin et le thème est la communauté. Howells pensait qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de capturer cet esprit qu’en rassemblant un groupe de nouvelles mères, en les habillant – ainsi que leurs bébés – avec des vêtements de créateurs et en leur demandant de socialiser et d’allaiter.

Howells, dont les clients vont de Fendi, Dior et David Koma à Rita Ora, Grimes et Jessie J, a tout fait avec le cœur.

Ayant donné naissance à Indigo lors du premier verrouillage en Angleterre, elle a réalisé à quel point il était difficile de nourrir un nouveau-né pendant une pandémie sans aucune chance de voir, de passer du temps avec ou d’étreindre ses amis et sa famille – ou même de se faire de nouveaux amis.

Howells avait le défi supplémentaire de devoir attendre deux semaines avant de pouvoir tenir Indigo dans ses bras alors que le garçon passait ses premiers jours en soins intensifs à se remettre du syndrome d’aspiration méconiale.

En raison des complications qui ont suivi la naissance, Howells a également dû compter sur le lait donné par d’autres mères avant de pouvoir allaiter elle-même le bébé.

À la suite de ces luttes, Howells a lancé une plate-forme en ligne appelée Tits Up (qui en Grande-Bretagne fait référence à quelque chose qui ne va pas), où les nouvelles mères peuvent se connecter. Elle prépare une série de podcasts et une série de discussions avec des mères en partenariat avec le House Studio de Soho House, qui seront toutes deux lancées plus tard cet été.

Les femmes du tournage Hunger sont un mélange d’amis de Howells et de nouvelles mères qu’elle a trouvées via un casting Instagram. La plupart d’entre eux occupent un emploi pendant qu’ils élèvent leurs enfants, et Howells a déclaré qu’elle voulait leur donner l’attention, l’interaction sociale et les soins qu’ils ont probablement manqués après les trois verrouillages nationaux.

«Ce sont des mamans en déplacement qui allaitent et expriment leur lait, prennent soin de leurs bébés et sautent toujours sur un appel au travail de Zoom. Je voulais souligner leurs qualités surhumaines », a déclaré Howells dans une interview.

«C’était une excellente opportunité de réunir les mamans, de créer une communauté et d’échanger des conseils, mais surtout je voulais m’amuser, monter le volume et AbFab le tout», a déclaré Howells, faisant référence à l’over-the-top glamour de la série télévisée «Absolutely Fabulous».

Howells, qui a été directrice de la mode de Hunger pendant cinq ans avant de créer son agence éponyme, a choisi une autre nouvelle mère, Bella Howard, pour photographier les femmes et les enfants. Ils ont tout fait en une seule journée, et Howells a dit que les bébés (miraculeusement) se comportaient bien.

«Il y avait une énergie merveilleuse et festive – les gens étaient ravis d’être là – et nous avons juste coulé avec elle», a déclaré Howells, qui a traité le tournage comme les autres, bien qu’elle et son équipe aient pris soin de tirer des vêtements qui pourraient glisser facilement. sur le côté ou sur l’épaule.

Les bébés ont également reçu le traitement de la mode complet, portant des tenues pour enfants de marques telles que Moschino, Dior, Moncler et Stella McCartney.

Elle a habillé les femmes avec des looks de créateurs tels que Vivienne Westwood, Zandra Rhodes, Alberta Ferretti, Roksanda, Dilara Findikoglu et a choisi une robe matelassée Moncler bleue (et des lunettes de soleil géantes assorties) pour elle-même.

Toute la journée, Howells avait des équipes qui faisaient des «brushings, des visages pleins de maquillage et d’énormes et longs ongles en acrylique» pour les mères bienheureuses.

«Ce n’était pas, dit-elle, quelque chose comme l’allaitement à la maison, sur le canapé, à 3 heures du matin»

Le tournage lui-même s’appelle Tits Up et comprend une citation du Dr Natalie Shenker, cofondatrice de l’organisme de bienfaisance The Human Milk Foundation, qui fournit du lait de donneur testé aux bébés malades et prématurés dans les hôpitaux et aux mères atteintes de cancer et d’autres conditions.

Shenker pense qu ‘«un mouvement se forme qui rassemble des voix de toutes les cultures, communautés et classes du Royaume-Uni pour faire campagne pour un meilleur soutien aux femmes qui souhaitent allaiter leurs bébés.»

Le numéro anniversaire de Hunger présente l’actrice de «Pose» MJ Rodriguez sur l’une de ses couvertures et Jodie Turner-Smith du film «Queen & Slim» sur l’autre.

À l’intérieur, Jodie Comer est en conversation avec son collègue acteur Stephen Graham qui parle de leur nouveau projet «Help», tandis que Kingsley Ben-Adir discute de son rôle nominé aux BAFTA dans «One Night In Miami».