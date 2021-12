Le magazine ‘Time’ nomme un personnage controversé de l’année 2021

Elon Musk a été nommé Personnalité de l’année 2021 du magazine TIME. Le PDG de Tesla et de SpaceX, qui est également la personne la plus riche du monde, a reçu l’honneur d’avoir « créé des solutions à une crise existentielle, d’avoir incarné les possibilités et les périls de l’ère des titans de la technologie, pour avoir conduit les transformations les plus audacieuses et les plus perturbatrices de la société », a écrit Edward Felsenthal, rédacteur en chef de Time.

Dans un profil annonçant le récipiendaire de l’honneur convoité de cette année, Felsenthal a noté que la personne de l’année va à « l’individu ou le groupe qui a le plus façonné les 12 derniers mois, pour le meilleur ou pour le pire » et est un « marqueur d’influence ». À propos de Musk, a écrit Felsenthal, « peu d’individus ont eu plus d’influence que Musk sur la vie sur Terre, et potentiellement sur la vie hors Terre aussi ». Felsenthal a noté que Musk « est apparu non seulement comme la personne la plus riche du monde, mais aussi comme peut-être l’exemple le plus riche d’un changement massif dans notre société » en 2021, ajoutant que « même dans cette foule raréfiée, Musk est dans une classe à part. Il considère que sa mission consiste à résoudre les défis les plus difficiles du monde, perturbant ainsi plusieurs industries sur deux décennies. »

Elon Musk (@elonmusk) est la personne de l’année 2021 de TIME #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh – TIME (@TIME) 13 décembre 2021

Le profil de TIME de Musk raconte non seulement les efforts de Musk ou les dernières années, mais se concentre également sur les 12 derniers mois. En 2021, SpaeX est entré dans l’histoire après avoir terminé la première mission dans l’espace avec un équipage entièrement civil. Cela a également fait la lumière sur Tesla, que le profil a appelé « le plus grand impact terrestre de Musk », partageant que 2021 était l’année où les véhicules électriques sont finalement entrés dans le grand public et que Tesla est devenue une entreprise d’un billion de dollars. «

« En décidant chaque mois de décembre qui devrait être la personne de l’année, nous regardons en arrière mais visons également à regarder vers l’avenir. Bezos était le choix en 1999 lorsque le commerce électronique commençait tout juste à décoller. Zuckerberg a été sélectionné en 2010, bien avant clairement quel serait le plein effet de Facebook sur la société et la démocratie », poursuit le profil. « Nous ne savons pas encore à quel point Tesla, SpaceX et les entreprises que Musk n’a pas encore imaginées vont changer nos vies. À 50 ans, il a tout le temps d’écrire l’avenir, le sien et le nôtre. Qu’on le veuille ou non, nous sont maintenant dans le monde de Musk. »

Musk a été nommé Personnalité de l’année 2021 après que le président Joe Biden et la Première dame Kamala Harris ont été nommés Personnalité de l’année par TIME en 2020, marquant ainsi la première fois que le titre était décerné à un vice-président ainsi qu’à un président. Pour le prix Heroes of the Year 2021, Time a nommé les chercheurs qui ont travaillé sur les vaccins COVID-19, surnommés « The Miracle Workers ».