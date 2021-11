Le magazine TIME signe un accord avec Galaxy Digital

Le magazine TIME s’associe à la société d’investissement en crypto-monnaie Galaxy Digital pour éduquer les lecteurs sur le métaverse. En fait, Ethereum apparaîtra sur votre bilan.

« Galaxy Digital utilisera son expérience pour aider le magazine à couvrir l’espace Metaverse ».

Plus précisément, en association avec Galaxy Digital, le magazine TIME lancera une liste des 100 meilleures entreprises du métaverse. Et, il est destiné à aider vos lecteurs à tout comprendre sur l’univers numérique.

Dans tous les cas, Keith A. Grossman, président de TIME, a déclaré : « Alors que nous pensons à notre propre évolution dans le métaverse au fil du temps, surtout lorsque nous pensons à notre centenaire en 2023. Notre objectif sera d’offrir des expériences qui répondent aux attentes au sein des écosystèmes. , plutôt que de simplement reproduire ce que font les gens. Ils le savent déjà dans le monde physique.

Pour mieux comprendre, Metaverse est un terme utilisé pour désigner de nouveaux mondes virtuels. Il s’agit d’un réseau d’environnements virtuels dans lesquels de nombreuses personnes peuvent interagir entre elles et avec des objets numériques tout en exploitant des représentations virtuelles.

Curieusement, l’association avec le magazine TIME a été financée avec Ethereum (ETH). Ce qui en fait la première grande organisation médiatique à le faire.

Le magazine TIME annonce qu’il gardera Ethereum à son bilan

Après avoir annoncé en avril l’adoption des paiements avec des crypto-monnaies pour ses abonnés numériques, et après avoir conclu un accord en Bitcoin, TIME Magazine commencera à garder Ethereum sur son bilan.

Notamment, selon un communiqué de presse, la division de divertissement de Galaxy Digital, Galaxy Interactive, a signé un accord de parrainage de contenu avec le magazine TIME.

Enfin, @TIME a accepté d’être payé en #ETH car ce partenariat est conçu pour éduquer la prochaine génération sur le #metaverse en pleine expansion et il était important pour toutes les personnes impliquées que nous établissions le #GLXYxTIME d’une manière qui soutienne notre écosystème -💜🛸 ?? – Galaxy Digital (@GalaxyDigitalHQ) 18 novembre 2021

A terme, Ethereum (ETH) figurera bientôt au bilan du magazine TIME dans le cadre du partenariat avec Galaxy Digital. Soit dit en passant, l’association vise à éduquer ses lecteurs sur le métaverse par le biais d’un bulletin hebdomadaire « Into The Metaverse ».

De même, dans le cadre de l’accord avec Galaxy Digital, la publication étendra les ressources pédagogiques sur le métaverse. Sur un site Web « TIME for Learning », qui sera lancé en décembre.

À l’appui du métaverse

À cet égard, Mike Novogratz, PDG et fondateur de Galaxy Digital, a déclaré : « Nous sommes impatients de nous associer à TIME, une marque emblématique qui stimule l’innovation, alors que nous cherchons à amener les lecteurs, les créateurs et les curieux au métaverse. Et démystifier la formidable transformation qui se produit à l’intérieur.

« Au cours de la prochaine décennie, le métaverse deviendra une partie de plus en plus importante de l’économie mondiale. Nos réalités physiques et numériques deviennent déjà difficiles à distinguer.

De même, Sam Englebardt, partenaire chez Galaxy Interactive, a déclaré : « Notre premier objectif est de créer un lexique partagé et une compréhension de l’idée. Et les opportunités qui émergent alors que nous devenons une espèce de plus en plus numérique et continuons notre voyage continu du monde physique au monde virtuel.

En conclusion, Andrew Chow, journaliste du magazine TIME, a déclaré : « Le bruit autour du terme Metaverse est suffisamment fort et constant pour le rendre presque dénué de sens. Mais l’argent et les efforts qui vont dans l’espace sont indéniables et auront probablement un impact énorme pour les décennies à venir. »

Le bruit autour du terme « métaverse » est suffisamment fort et constant pour le rendre presque dénué de sens. Mais l’argent et les efforts investis dans l’espace sont indéniables et auront probablement un impact énorme pour les décennies à venir. – Andrew Chow (@andrewrchow) 18 novembre 2021

