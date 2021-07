Le magazine Wallet se termine avec le 10e numéro – WWD

Avec son dernier numéro, Wallet, la publication de mode compacte et riche en texte, termine sa course.

Wallet a toujours été censé être une publication en série de 10 numéros explorant 10 domaines d’expertise dans l’industrie de la mode en général, selon la rédactrice en chef, conservatrice et éditrice Elise by Olsen, qui préfère les projets qui ont une durée spécifique. Mêlée de théories et de critiques, la publication a exploré “les problèmes urgents de l’industrie et son fonctionnement à travers différents mécanismes au sein de cette grosse machine”, a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien de sentimental là-dedans. Comme je l’ai déjà dit, il est vraiment important de ne pas continuer à produire des choses juste pour les produire, mais d’avoir un but et un sens.

La finale est le numéro des archives qui examine l’histoire de la mode, la collecte, la recherche et l’archivage. Cela correspond à un autre projet important qu’Olsen a entrepris l’automne dernier – le lancement de la Bibliothèque internationale de recherche sur la mode, une ressource numérique contenant plus de 5 000 pièces de livres contemporains, magazines, lookbooks, invitations à des spectacles, illustrations et autres documents imprimés. . Celui-ci est continu et sera probablement le seul qui n’aura pas de fin, a-t-elle déclaré.

L’édition « Heirs of History » de Wallet présente des entrevues avec Valerie Steele de The Museum at FIT, le styliste et collectionneur David Casavant et le collectionneur et consultant créatif Emman Debattista sur leurs pratiques d’archivage. Casavant, une ressource pour Kanye West, parmi beaucoup d’autres, a contribué à rendre les archives de mode plus visibles et digestes pour un public plus jeune. Debattista travaille sur « un projet très excitant qui consiste à réinventer d’anciennes archives et à s’approvisionner en matériaux anciens dans des bibliothèques de manière plus contemporaine », a-t-elle déclaré.

Pendant la crise des coronavirus, les archives ont connu une recrudescence dans la mode du point de vue du design et du marketing, comme en témoigne la puissance croissante de Grailed, Depop et d’autres ressources d’occasion avec la culture des jeunes et la culture de la vente au détail dans la mode, a déclaré Olsen.

Il y a aussi une rétrospective de 20 pages de moments historiques de héros méconnus ou de créateurs de mode méconnus « qui n’ont pas eu assez de visibilité dans l’industrie de la mode contemporaine », tels que Martin Margiela, Azzedine Alaïa, Helmut Lang, Willi Smith, Final Home, AF Vandevorst et Hood By, dit-elle. Notant qu’il était très difficile de trouver du matériel photographique pour l’essai visuel, Olsen a dit que chaque fois que cela était possible, ils ont commencé par les pratiquants eux-mêmes.

Dans l’ensemble, le dernier numéro reflète la question plus large de la place de la mode aujourd’hui dans ce monde et cette société très complexes. Et j’espère utiliser cela pour comprendre ce que nous devons être », a déclaré Olsen.

Wallet a été conçu pour être une série intemporelle. Le premier avec Adrian Joffe, PDG de Comme des Garçons, sur l’autorité et le pouvoir dans la mode était un favori personnel.

Dévouée comme elle l’a été au texte, à la critique et à l’écrit dans la mode, Olsen continue d’être fascinée par la création d’images de mode, la narration et l’approche cinématographique des récits de mode. Beaucoup d’éditoriaux dans les magazines ont ce qu’Olsen a appelé “une ambiance de campagne ou est très image par image”.

« L’idée du magazine mensuel est assez dépassée. Nous devons être plus attentifs à ce que nous choisissons pour abattre des arbres, pour être honnête. Tout ne vaut pas la peine d’être imprimé. Une grande partie de ce contenu dans Vogue et Harper’s Bazaar pourrait tout aussi bien vivre sur Internet, car certains d’entre eux ont une durée de vie très courte. Nous devons continuer à créer des magazines plus intemporels en mettant l’accent sur des textes plus approfondis et des histoires de mode très bien exécutées, la narration et une approche cinématographique du papier. Le mensuel est trop fréquent. Tout ce qui est intense et actuel, nous le consommons en ligne. Ce n’est tout simplement pas la fonction du magazine d’être [the] serviteur des nouvelles comme avant », a-t-elle déclaré.