Le magicien du talent américain Dustin Tavella révèle son booster de confiance de la saison 16 que les fans n’ont pas pu voir

C’est fou parce que, je pense que nous étions tous d’accord à l’avance, comme si aucun de nous ne craignait de perdre l’un contre l’autre. Il y avait une tonne d’actes incroyables sur scène. Et je pense que tout le temps, c’est comme, ‘Mec, c’est juste un honneur d’être ici. C’est un honneur d’être ici. Et chaque personne qui va, c’est comme, ‘C’est un honneur d’être ici. C’est incroyable que nous soyons arrivés jusqu’ici », vous savez. Donc, je pense qu’au dernier moment, quand nous sommes deux, c’est juste l’idée de genre, je pourrais gagner ou ne pas gagner, et je suis excité de savoir qui gagne, mais évidemment, vous espérez que ce pourrait être vous. Donc j’ai l’impression qu’à ce moment-là, c’est comme toutes les émotions que vous pourriez ressentir dans celui-là. Eh bien, ce qui semble être une demi-heure était probablement comme une minute.