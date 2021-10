L’ancien pilote de F1 Mark Webber estime que Fernando Alonso a définitivement le métier de course pour être à nouveau une force en 2022.

Le double champion du monde Alonso est revenu en Formule 1 en 2021 avec Alpine, bien que ses vues soient très tournées vers le nouveau règlement pour 2022, date à laquelle les deux parties espèrent devenir des prétendants en tête de la grille.

Webber n’est pas sûr qu’Alonso puisse égaler Lewis Hamilton et Max Verstappen sur un tour, mais si le challenger alpin est fort, alors Webber estime qu’Alonso pourrait être « dangereux » le jour de la course.

« Fernando, il conduit bien. A-t-il obtenu les deux derniers dixièmes que Max et Lewis auront en qualifications ? Je ne pense pas », a déclaré Webber sur le podcast F1 Nation.

« A-t-il acquis les connaissances, les connaissances nécessaires pour se déshabiller et organiser un après-midi de course ? Incroyable. Le mec est encore un peu magicien, on le sait.

« Ses départs, il adore positionner la voiture dans ce premier secteur. Si vous parcourez tous ses bords, il fouine toujours à l’extérieur de toute façon. C’est là qu’il est toujours, ça peut être une manœuvre un peu risquée…

«Je suppose que j’avais l’habitude de traîner un peu avec lui sur la piste, donc je sais où, généralement, il finirait et serait – et c’est le dernier gars avec qui vous voulez passer deux heures dans vos rétroviseurs.

« C’était drôle, nous discutions avec DC [David Coulthard] avec lui hier. Pour être juste, il a en fait eu un record de roue à roue assez propre. Il a eu, de toute évidence, l’incident avec [Esteban] Gutierrez à Melbourne jusqu’au virage 3, le gros qu’il avait là-bas.

«Mais en général, il n’a pas été impliqué dans trop d’incidents. Puis DC dit : « Eh bien mon pote, tu m’as testé sur les freins au Nurburgring un an, espèce de connard » – et Fernando a juste dit : « Non, vous venez de freiner tôt. Que s’est-il passé? C’était bien’.

«Je pense que DC est sorti du bon côté, vous savez – et c’est ce à quoi Fernando est bon. Lorsqu’il sera derrière vous, il sera très doué pour trouver un moyen de créer de la pression de manière non conventionnelle.

« Et puis, comme on l’a vu avec Lewis à Budapest, quand on essaie de le doubler, c’est le pilote qui confond le plus.

«Il le mélangera constamment et changera constamment. Pour que vous preniez le rythme derrière lui, il est très, très bon. Voyons donc comment se passe l’année prochaine avec la nouvelle voiture, ce sera intéressant.

« [A] nouvelle voiture pour lui pour lui l’année prochaine sera intéressant. Cette année, il flottera là où il est et il peut faire du bon travail avec, cela ne fait aucun doute, mais l’année prochaine sera fascinante.

« S’ils sortent avec une fusée, il pourrait être dangereux. »