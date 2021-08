Le magistrat Finn Russell frustré par le manque de tranchant des Lions après avoir « couru l’Afrique du Sud sur tout le terrain »

Finn Russell pense que les Lions britanniques et irlandais “ont couru l’Afrique du Sud sur tout le terrain”, mais ont été punis pour ne pas avoir tenté leur chance lors de leur troisième défaite au Test samedi.

Le vétéran Morne Steyn a percé un penalty dans la dernière minute pour s’assurer une victoire 19-16 et décrocher une victoire 2-1 en série pour l’Afrique du Sud, comme il l’avait fait en 2009.

Russell a injecté la vie et la créativité indispensables dans l’équipe Lions

Inspirés par Russell qui avait remplacé Dan Biggar blessé, les Lions ont produit leur meilleur rugby de la série dans une première mi-temps qu’ils ont illuminée de décharges, de tempo et d’ambition.

Le seul souci était que l’essai de Ken Owens à la 19e minute dans le cadre d’une avance de 10-6 était un retour décevant compte tenu du temps passé dans l’opposition 22 et cela s’est avéré dans un troisième quart tendu dominé par les Springboks.

Cheslin Kolbe a frappé avec une finition brillante pour propulser l’Afrique du Sud en tête et mettre en place un point culminant déchirant pour les nerfs de la série alors que Russell, Handre Pollard puis Steyn ont pris le relais du tee-shirt.

Mais à la traîne 16-13, les Lions ont lancé les dés en optant pour le toucher au lieu de trois autres points et le pari s’est retourné contre lui lorsqu’une mêlée gagnée après avoir été bloquée au-dessus de la ligne a vu les Springboks gagner un penalty pour soulager la pression.

Cependant, ils n’ont pas commis la même erreur deux fois, Russell complétant une tentative à longue distance pour égaliser le score à cinq minutes de la fin, mais Steyn avait encore le temps de frapper.

Le claquement de sa livraison, la précision de ses coups de pied, la rapidité de tout ce qu’il faisait avait basculé le moment

La défaite marque la fin d’une série agitée et de mauvaise humeur pour les Lions, qui ont cruellement manqué la créativité de l’ouvreur écossais alors qu’il a complètement raté les deux premiers tests avec une blessure à la cheville.

Et tandis que Russell a apprécié ses débuts éphémères dans les tests, le sorcier du Racing 92 a été frustré par le manque de tranchant sur le jeu des Lions.

Il a déclaré: «Nous les avons courus partout sur le terrain et nous avons créé des opportunités, nous n’avons tout simplement pas réussi à en saisir quelques-unes.

« C’est dommage et, à ce niveau, nous devons nous attendre à saisir ces opportunités lorsque nous les créons.

«Mais nous sommes restés dans le match, même lorsqu’ils menaient 19-16, nous avons immédiatement récupéré le ballon au redémarrage et nous avons potentiellement eu une chance avec cette mêlée à la fin. C’était un appel serré, mais cela aurait pu aller dans les deux sens.

La physicalité et la brutalité de la série ne seront pas oubliées

Steyn, 37 ans, a brisé les cœurs britanniques et irlandais comme il l’a fait en 2009

« C’est le test de rugby ; Je suis juste très heureux d’avoir pu jouer dans l’un des tests et de m’y imposer moi-même et mon rugby.

Le joueur de 28 ans a ébloui en Europe et sur la scène internationale au cours des 18 derniers mois, son absence étant douloureusement ressentie dans l’équipe des Lions.

Alors que Biggar a joué brillamment à certains moments de la série, le tempo et le récit du troisième test ont complètement changé lorsque Russell est entré dans la mêlée et a illuminé le creux du Cape Town Stadium avec ses passes flottantes, ses coups de pied doux et son sang-froid depuis le tee.

Et bien que la défaite ne soit pas la façon dont quiconque voulait que cette série se termine, Russell était simplement ravi d’être reconnu pour sa journée en rouge.

“Pour moi, je suis très fier de cette performance”, a déclaré Russell. «C’est la plus grande étape du jeu et j’ai senti que je suis entré en jeu et que je me suis rendu justice.

“Je n’avais pas joué depuis quatre semaines, je ne savais pas du tout si j’allais faire partie de l’équipe, et je devais arriver tôt et me mettre à niveau le plus rapidement possible.,

“Comme je l’ai dit, je suis très heureux d’avoir obtenu une casquette Test et d’avoir plutôt bien joué.”