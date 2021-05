Le magnat américain de l’informatique Roman Kropachek vend aux enchères pour 288000 £ de NFT

Roman Kropachek, un millionnaire de la technologie renommé avec plus de 20 ans d’expérience en informatique, a plongé ses orteils dans l’espace NFT. Selon un communiqué de presse partagé avec Invezz, Kropachek, qui est également co-fondateur de la société de développement de logiciels CleverFiles, vend un NFT «First House on the Moon» sur le marché offshore.

Ce NFT serait vendu au plus offrant et les enchères commenceront à 72 070 livres d’éther. Kropachek et son équipe ne conserveront que l’équivalent ETH du prix de vente (72 070 £), quel que soit le prix du fichier numérique 3D.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il a partagé son opinion avec Invezz selon laquelle ils ont l’intention de donner des fonds supplémentaires à la Fondation américaine Rocket and Space Center Educational grâce à ce don, leur objectif est de motiver la prochaine génération d’innovateurs et d’explorateurs spatiaux en leur offrant l’accès à des cours de technologie, d’ingénierie et mathématiques.

Expliquant sa décision de rejoindre l’engouement NFT, Kropachek a déclaré:

Expérimenter et prendre des risques fait partie intégrante de mon ADN entrepreneurial. J’ai toujours voulu créer des produits non conventionnels, et avec le développement de l’art NFT, l’opportunité se présente. L’équipe et moi avons passé plus de 1500 heures à y travailler au total et il s’est en effet transformé en un plan de maison viable, avec son design intérieur et extérieur, la disposition des pièces, les matériaux à utiliser et bien plus encore.

Une entrée audacieuse dans l’espace NFT

Selon Kropachek, l’acheteur de First House on the Moon NFT recevra non seulement les fichiers originaux, mais pourra également profiter d’une excursion d’une journée gratuite à Miami sur son yacht en prime.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et son équipe avaient envisagé d’envoyer une invitation personnelle à Elon Musk à la vente aux enchères, car il est fan à la fois des NFT et des voyages sur la lune, Kropachek a déclaré:

Très amusant! Nous l’avons fait et prévoyons de tweeter.

Alors que First House on the Moon NFT est sur le point d’aider Kropachek à se faire un nom sur la scène NFT, ce n’est pas le seul art numérique qu’il a l’intention de vendre. La prochaine ligne après cette vente aux enchères sera la vente d’une série d’images corrompues appelée Esthétique corrompue. La série se compose de six images, qui seront vendues aux enchères pour 36 070 £ en ETH une pièce sur le marché de l’Open Sea.

Soi-disant, Kropachek et son équipe ont obtenu cette collection après que les tentatives de récupération de données de CleverFiles aient mal tourné en raison de la fragmentation des fichiers, des labyrinthes de codes internes imprévisibles, de la compatibilité de version entre Disk Drill et macOS et du stockage. Données corrompues. Le résultat était des images aléatoires, mais distinctives et exquises.

Commentant si ces enchères pourraient amener CleverFiles à ajouter de la cryptographie à son bilan, Kropachek a déclaré à Invezz: