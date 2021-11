Le magnat de l’immobilier Lalit Goyal, nommé dans Pandora Papers, arrêté par ED dans une affaire de blanchiment d’argent

Goyal a été interrogé à l’aéroport et détenu par l’agence à la suite de quoi il a été interrogé à Chandigarh.

La Direction de l’exécution (ED) a arrêté aujourd’hui Lalit Goyal, vice-président et directeur général du groupe immobilier IREO, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent à son encontre. L’homme d’affaires est accusé d’avoir détourné environ 77 millions de dollars de fonds, d’investissements et de participations des acheteurs de maisons vers certaines entités offshore. L’ED avait déposé une plainte pour blanchiment d’argent contre lui en rapport avec les irrégularités. Goyal et sa société IREO font l’objet d’une enquête depuis 2010 dans une affaire de violation du Foreign Exchange Management Act (FEMA), selon les médias.

La sœur de Goyal est mariée au leader du BJP Sudhanshu Mittal et son nom a également fait surface dans la fuite mondiale de fonds offshore de « Pandora Papers ».

Selon PTI, l’homme d’affaires a été placé en détention en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) à Chandigarh et sera traduit devant un tribunal local pour avoir demandé sa détention provisoire.

Goyal a été arrêté à l’aéroport Indira Gandhi International (IGI) de New Delhi par des agents de l’immigration sur la base d’une circulaire de surveillance de l’ED contre lui. Selon le rapport, Goyal était censé prendre un vol pour les États-Unis.

Goyal a été interrogé à l’aéroport et détenu par l’agence à la suite de quoi il a été interrogé à Chandigarh. Les autorités ont déclaré qu’il était « évasif » en répondant aux questions des enquêteurs, il a été arrêté.

L’homme d’affaires avait nié toute illégalité de sa part et déclaré qu’aucun fonds n’avait été détourné à l’étranger en violation des lois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.