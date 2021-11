Le magnifique commutateur Animal Crossing est en cours de réapprovisionnement, au moins en Australie

Image : La vie de Nintendo

Vous avez manqué le glorieux commutateur Nintendo Animal Crossing? Eh bien, il semble que vous pourriez avoir de la chance.

Nintendo Australia a annoncé qu’une nouvelle livraison de la console spéciale arrivera plus tard ce mois-ci, arrivant chez « des détaillants sélectionnés » le 26 novembre. Jusqu’à présent, le stock n’a été confirmé que pour l’Australie / la Nouvelle-Zélande, mais des réapprovisionnements similaires dans le passé, également annoncés initialement par Nintendo Australia, ont également été acheminés vers d’autres territoires.

Une nouvelle livraison limitée du système #NintendoSwitch inspiré de #AnimalCrossingNewHorizons arrive bientôt ! Doté de contrôleurs Joy-Con uniques, d’une station d’accueil Nintendo Switch spéciale et d’un design personnalisé à l’arrière, il sera disponible chez certains détaillants à partir du 26/11. pic.twitter.com/YpJnG5vNFp – Nintendo AU NZ (@NintendoAUNZ) 8 novembre 2021

Comme vous l’aurez sans doute vu si vous en avez un depuis un moment, l’édition Animal Crossing Switch dispose d’un dock blanc spécial avec des illustrations des Nooks, un appariement unique de Joy-Con de bleu pastel et de vert, comme ainsi qu’une console spécialement conçue avec des illustrations inspirées d’Animal Crossing au dos. Si seulement nous pouvions justifier l’achat d’une autre Switch…

Soit dit en passant, si vous avez apprécié la récente mise à jour majeure d’Animal Crossing: New Horizons et le contenu téléchargeable Happy Home Paradise, vous voudrez peut-être consulter notre collection exhaustive de guides, de procédures pas à pas et de conseils conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre vie insulaire. . Si vous ne voulez manquer aucun des nouveaux ajouts passionnants, nous avons ce qu’il vous faut.

Espérez-vous vous procurer l’une de ces consoles Switch en édition spéciale si elles apparaissent dans votre région ? Faites le nous savoir dans les commentaires.