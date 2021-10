Le magnifique manoir californien de 10 millions de dollars de Tim Cook est aussi cool que prévu

Un nouveau rapport indique que Tim Cook a été confirmé comme propriétaire d’un magnifique manoir de 10 millions de dollars à La Quinta, en Californie.

James McClain de Dirt rapporte que Cook a acheté un “domaine somptueux” dans le Madison Club exclusif de La Quinta. Alors qu’il n’a été confirmé que très récemment comme propriétaire, il est apparemment en résidence depuis un certain temps maintenant :

Cet accord a en fait été conclu il y a très longtemps, près de la nuit des temps. (Il y a deux ans, pour être plus précis, bien avant que COVID-19 n’entre dans le lexique général et que les masques faciaux soient un sujet de discussion politique.) 10,1 millions de dollars pour un manoir dans le Madison Club infesté de célébrités de La Quinta était le chef d’Apple, Tim Cook. Source : Redfin

La maison absolument incroyable est exactement le genre d’espace que vous vous attendez à ce que le PDG d’Apple appelle la maison. Ça, ou une maison usinée dans une seule pièce d’aluminium, bien sûr.

Il comprend cinq chambres, six salles de bains et près de 10 000 pieds carrés d’espace de vie. Cook a même décroché une bonne affaire en ne payant que 9,1 millions de dollars sur le prix demandé de 10 millions de dollars, la propriété vaut apparemment environ 12 millions de dollars maintenant, une goutte dans l’océan pour Cook qui a amassé une immense fortune grâce à de généreuses récompenses en actions de son mandat à la barre à Cupertino.

Les photos que vous pouvez voir dans leur intégralité ici incluent un espace extérieur impressionnant avec une superbe piscine à débordement avec bar aquatique et vue sur les montagnes de Santa Rosa, des foyers (oui, il y en a plus d’un) et de superbes baies vitrées qui donnent cette sensation californienne classique d’intérieur et d’extérieur. La propriété aurait également un bureau exécutif, un bar avec une table de billard personnalisée, deux cuisines et plus encore. Les résidents du Madison Club ont également accès à un club-house exclusif qui comprend une cuisine raffinée, un spa et une salle de sport.