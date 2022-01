Le magnifique nouveau Smart Monitor M8 de Samsung pourrait être une excellente option pour Mac

Maintenant que le CES 2022 est en cours, les entreprises lancent leurs annonces de nouveaux produits tôt et tôt. Samsung en est un exemple, avec l’annonce de trois nouveaux moniteurs, dont l’un intéressera particulièrement les utilisateurs de Mac. Et pas seulement parce qu’il ressemble un peu à un iMac et un Pro Display XDR.

Annoncé via un communiqué de presse, le nouveau Samsung Smart Monitor M8 est disponible dans une nuance de blanc plutôt attrayante et dispose même d’une télécommande. Avec ses 32 pouces, c’est sans doute la taille parfaite, bien que Samsung ne semble pas annoncer exactement quelle résolution nous pouvons en attendre – au-delà de dire qu’il s’agit d’un panneau UHD. Nous savons cependant qu’il prend en charge 1,07 milliard de couleurs avec une luminosité de 400 nits.

Avec une épaisseur ultra-mince de 11,4 mm, ce qui est environ trois quarts plus mince que le modèle précédent, le 2022 Smart Monitor M8 32″ (nom du modèle : M80B) offre une économie d’espace. Surtout pour ceux qui apprécient le style, il dispose d’un design plat avec une facilité d’utilisation améliorée et vient dans une nouvelle couleur blanc chaud qui s’adapte parfaitement partout.Le brillant panneau UHD offre une gamme de couleurs sRGB de 99% tout en prenant en charge 1,07 milliard de couleurs à une luminosité de 400nit, montrant chaque vidéo, document ou photo avec -précision de la vie.

Les bonnes nouvelles continuent d’arriver avec un connecteur USB-C permettant une charge de 65 W, tandis qu’un appareil photo magnétique sophistiqué est inclus dans la boîte – parfait pour ces appels FaceTime ! Cela seul pourrait en faire l’un des meilleurs écrans Mac que nous ayons vus, mais nous aurons besoin de voir des critiques pour en être sûr.

Cependant, Samsung n’a pas encore dit quand le nouvel écran sera mis en vente ni combien il coûtera. Deux choses très importantes, en particulier au milieu des rumeurs selon lesquelles Apple aurait son propre Pro Display XDR-lite en préparation pour 2022.

