Le Maharashta devient le premier exportateur de bananes

Le Maharashtra est devenu le plus grand exportateur de bananes du pays entre avril 2020 et février 2021, avec des exportations dépassant 1,34 lakh tonne. Les exportations de bananes du pays ont franchi 1,91 lakh tonne au cours de la même période.

Au Sud, le Kerala a exporté 18 868,14 tonnes, suivi du Tamil Nadu avec 6 280,52 tonnes. L’Uttar Pradesh a exporté 20 924,93 tonnes, tandis que le Bengale occidental a exporté 3 532,77 tonnes.

Les exportations du Maharashtra ont été évaluées à Rs 455,50 crore, tandis que les exportations du Kerala du produit sont évaluées à Rs 103,87 crore. La valeur totale des exportations de bananes pour cette période est d’environ Rs 615,8 crore.

Govind Hande, conseiller technique, Département de l’agriculture du Maharashtra, a souligné que bien que le Maharashtra cultive la banane sur 90 000 hectares contre 8 lakh hectares dans le pays et que la variété cultivée par l’État est populaire sur les marchés d’exportation. Le Kerala, le Tamil Nadu, le Gujarat, l’Uttar Pradesh, le Bihar et l’Andhra Pradesh sont d’autres grands producteurs de bananes.

Cette saison, il y a une demande pour les bananes cultivées dans les districts de Parbhani et Nanded. Jalgaon, Kolhapur et Solapur sont les principales régions productrices de bananes du Maharashtra, mais 20 à 30% de la récolte ici a été endommagée en raison des pluies, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, environ 1 600 conteneurs (chaque conteneur a une capacité de 20 tonnes) ont été expédiés hors de la région de Jalgaon. Les bananes indiennes sont très demandées en Iran, en Irak, à Mascate et à Bahreïn et aussi en Europe dans une certaine mesure.

Les exportateurs ont reçu un maximum de 1 700 ` par quintal et un minimum de 1 200 ` par quintal cette saison. Environ 580 conteneurs ont été exportés de Sahada taluka dans le district de Nandurbar. En 2019, environ 700 conteneurs ont été exportés de Jalgaon en plus de quelque 200 tonnes du district de Nanded vers l’Iran, l’Irak, l’Afghanistan, Dubaï et Oman.

Hande a déclaré que la récolte était désormais incluse dans le système de « traçabilité » mis en place par le Centre pour l’exportation de raisins, grenades, mangues, légumes et agrumes.

L’Autorité pour le développement des exportations de produits alimentaires agricoles et transformés (Apeda) a développé un logiciel appelé « Banana Net » et la mise en œuvre du système commencera à partir du 1er juillet. Le Maharashtra représente près de 70 % de la plupart des exportations de bananes du pays et la création de Banana Net devrait lui donner un coup de pouce.

Hande a souligné que les exportations de bananes du pays sont passées de 35 000 tonnes il y a quatre ans à 1,91 lakh tonne en 2020-2021. Sur ce montant, la part du Maharashtra est d’environ 70 %. Compte tenu de cela, le commissaire à l’agriculture du Maharashtra Dheeraj Kumar et le directeur de l’horticulture Kailash Mote ont approché Apeda pour lancer Banana Net. Un agriculteur de Solapur a déclaré que les bananes sont très demandées en Europe et que le système de traçabilité contribuera à stimuler les exportations. L’Inde est le plus grand producteur mondial de bananes, mais reste encore un exportateur mineur.

