Le Maharashtra achève les opérations de semis kharif à 92 %

La superficie moyenne des cultures kharif dans l’État est de 151,33 hectares lakh avec la canne à sucre. (fichier image)

Les agriculteurs du Maharashtra ont terminé les semis sur 139,10 hectares lakh pour la saison kharif actuelle, ce qui représente 92% du total des opérations de semis, selon le dernier rapport de semis du ministère de l’Agriculture. La superficie moyenne des cultures kharif dans l’État est de 151,33 hectares lakh avec la canne à sucre.

L’année dernière, l’État avait terminé l’ensemencement de près de 137,23 hectares lakh au 10 août. À l’exclusion de la canne à sucre, la superficie ensemencée était d’environ 136,01 hectares lakh, représentant près de 95,80% du total des opérations de semis.

Selon le rapport, les récoltes ont été endommagées dans les divisions de Konkan, Kolhapur, Amravati, Pune et Nagpur. En raison des longues interruptions de la mousson et des fortes pluies qui ont suivi, il y a eu des attaques de divers ravageurs et maladies.

Les producteurs de soja, en particulier à Marathwada, sont préoccupés par le virus de la mosaïque, ainsi que par l’infestation du ver rose et américain de la capsule.

Le département de l’agriculture a émis des avis sur les mesures préventives à prendre pour lutter contre le problème des ravageurs. Les producteurs de soja des districts d’Amravati, Latur et Osmanabad ont signalé l’attaque du virus de la mosaïque. Les producteurs de maïs de l’État ont également été confrontés à une infestation de chenilles légionnaires d’automne.

L’infestation par le ver rose et américain de la capsule dans les champs de coton continue d’être un problème majeur. Certains champs de coton à Marathwada et Vidarbha ont signalé une infestation de ce ravageur.

Le commissaire de l’État à l’agriculture a récemment présidé une réunion de haut niveau de divers experts sur la question des attaques de virus sur les cultures de tomates, car les producteurs du Maharashtra ont signalé des pertes de récolte importantes dues à l’attaque du virus de la mosaïque au cours des deux dernières années. Le gouvernement a également signalé une infestation de chenilles légionnaires d’automne sur le jowar, l’oïdium sur le coton, des larves de chameau sur le soja et des charançons sur les cultures de riz dans certaines parties de l’État.

Pendant ce temps, le soja a maintenant dépassé le coton pour devenir la culture numéro un de l’État et a été semé sur 44,73 hectares lakh. L’année dernière, le soja a été semé sur quelque 42 hectares lakh.

