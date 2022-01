Le Maharashtra annonce de nouvelles bordures, les mouvements par groupes de cinq ou plus sont interdits pendant la journée à partir du 10 janvier

Les écoles et collèges seront fermés jusqu’au 15 février à l’exception des activités requises pour les élèves des classes 10 et 12 et des activités administratives des enseignants.

Resserrant les restrictions face à la recrudescence des cas de COVID-19, le gouvernement du Maharashtra a interdit samedi les déplacements en public par groupes de cinq ou plus de 5 heures du matin à 11 heures du soir, à compter du 10 janvier à minuit. De plus, aucun mouvement ne sera autorisé en public de 23 heures à 5 heures du matin, à l’exception des services essentiels, a indiqué une circulaire du gouvernement. L’État avait signalé vendredi plus de 40 000 nouveaux cas de coronavirus. Les écoles et les collèges seront fermés jusqu’au 15 février, à l’exception des activités requises pour les élèves des classes 10 et 12 et des activités administratives des enseignants, a-t-il indiqué.

Aucun visiteur ne sera autorisé dans les bureaux du gouvernement, sauf avec l’autorisation écrite des chefs de bureau. Une fonction d’interaction en ligne sera fournie aux personnes par vidéoconférence.

Les bureaux du gouvernement devraient opter pour le travail à domicile et les heures de travail devraient être échelonnées si le travail au bureau est requis, selon la circulaire. Les bureaux privés ont également été invités à rationaliser le nombre d’employés venant travailler en autorisant le travail à domicile et en échelonnant les heures de travail. La participation aux mariages et aux rassemblements sociaux, religieux, culturels ou politiques sera plafonnée à 50. Lors des funérailles, pas plus de 20 personnes peuvent rester présentes. Les piscines, les gymnases, les spas, les centres de bien-être et les salons de beauté resteront fermés. Les salons de coupe de cheveux fonctionneront à 50 pour cent de leur capacité. Les événements sportifs seraient reportés, à l’exception des compétitions de niveau national et international déjà programmées. Mais de tels événements se dérouleraient sans spectateurs et avec création de biobulle pour les joueurs et les officiels.

La RT-PCR et les tests rapides d’antigène seront obligatoires pour les joueurs et les officiels tous les trois jours de l’événement ou du tournoi, selon la circulaire. Les parcs de divertissement, les zoos, les musées, les forts et autres lieux payants pour le public seront fermés. Les centres commerciaux et les complexes de marché peuvent fonctionner à 50 % de leur capacité, et des informations sur le nombre actuel de visiteurs doivent être affichées sur un tableau d’affichage. Seules les personnes entièrement vaccinées seront autorisées à entrer dans les centres commerciaux et les complexes commerciaux, et ces établissements seront fermés après 22 heures.

Les restaurants fonctionneront également à 50 % de leur capacité et le nombre actuel de visiteurs sera affiché sur le panneau d’affichage. Eux aussi ne peuvent rester ouverts que jusqu’à 22 heures. Les cinémas et les salles de théâtre fonctionneront également à 50 % de leur capacité. Les transports en commun ne seront autorisés que pour les personnes entièrement vaccinées. Les examens compétitifs, pour lesquels des billets de salle ont été délivrés, se dérouleront conformément aux directives du gouvernement central. Tous les autres examens futurs ne seront organisés qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, selon la circulaire.

