Le Maharashtra augmente l’estimation de la production de kharif avec une augmentation de la superficie de semis

Les objectifs ont été fixés lors d’une réunion présidée par le ministre en chef Uddhav Thackeray (CM) pour examiner l’état de préparation de la saison du kharif à partir de juin.

Le gouvernement du Maharashtra a fixé des objectifs de production plus élevés pour la prochaine saison de kharif de 2021-2022 en augmentant la superficie ensemencée de l’État à 157 lakh hectare (ha) par rapport aux 140 lakh ha de la saison dernière, à la suite des prévisions d’une mousson supérieure à la moyenne par le Département Met.

L’État avait utilisé 151 lakh ha pour les cultures de kharif en 2020-2021, malgré la fixation d’un objectif de 140 lakh ha. L’État s’attend également à une production record de 1 285,2 lakh cette année à partir de la saison kharif, ont déclaré des responsables du département de l’agriculture.

Les objectifs ont été fixés lors d’une réunion présidée par le ministre en chef Uddhav Thackeray (CM) pour examiner l’état de préparation de la saison du kharif à partir de juin.

Le ministre d’État à l’Agriculture, Dada Bhuse, a informé que la superficie maximale (43,5 lakh ha) pour les semis devrait être utilisée pour le soja, suivi du coton (43 lakh ha), des céréales (23 lakh ha) et du riz (15,5 lakh ha).

Environ 884 000 ha devraient être utilisés pour les semis de maïs. Pour cela, l’État aura besoin de 63,64 lakh d’engrais chimiques et de 18,26 lakh quintal de semences pour la communauté agricole.

Le Maharashtra compte environ 152 agriculteurs lakh, dont 28,40% sont de petits agriculteurs, tandis que 51,10% sont des agriculteurs marginaux.

L’État a fixé un objectif de Rs 42 388 crore sous forme de prêts aux récoltes par les banques commerciales et de district pour la saison du kharif. Les hauts fonctionnaires ont déclaré que 6 091 crores de roupies avaient déjà été décaissés à 9,29 lakh (929 000) agriculteurs d’ici le 15 mai. L’objectif total fixé pour les prêts aux récoltes cette année est de 57 143 crores de roupies.

Les dernières données publiées par le département de l’agriculture montrent que la production de céréales alimentaires kharif a augmenté de 49% en 2020 par rapport à 2019. Les données montrent que la production de céréales a augmenté de 59%, les légumineuses kharif de 19%, les graines oléagineuses de 28% et celle de les principales cultures de rente de la canne à sucre et du coton 44% en 2020.

Ces détails ont été présentés jeudi dans un examen effectué par le gouvernement de l’État de la prochaine saison du kharif dans l’État. Les responsables ont déclaré que l’État avait fourni des engrais s’élevant à 63 lakh tonne et 18,3 lakh quintal de semences pour la saison kharif.

Les responsables ont également demandé une réunion avec les responsables de la banque pour s’assurer que les prêts agricoles sont accordés à temps aux agriculteurs.

Afin d’aider les agriculteurs, les magasins vendant des engrais, des semences et du matériel agricole ont été invités à rester ouverts. Thackeray a demandé aux responsables d’encourager les agriculteurs à opter pour le modèle «Vikel Te Pikel (semer les cultures qui sont en demande)» et à créer leur propre marque sur le marché.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.